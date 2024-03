El Ensamble De Cepromusic Estrenará Obras De Ismael Morales Y De Alex Taylor

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (InbalI, mediante el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea (Cepromusic) realizará su primer concierto Aliqua. Música de cámara contemporánea, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, el próximo 2 de marzo, en dos horarios.

La primera presentación será a las 17:15 horas, en lo que será su primer concierto relajado del año, y más tarde un segundo concierto, para público general, a las 19:00 horas.

El programa estará integrado por las obras Domaines, de Pierre Boulez; Apple Interstellaire, de Olivier Messiaen, y Trío para metales, de Francis Poulenc, tres compositores franceses destacados por su trayectoria en la música.

Además, el Ensamble del Inbal realizará el estreno mundial de la versión con electrónica de la obra Alotropías: Butes para contrafagot e instrumento abierto, del compositor mexicano Ismael Morales, cuya pieza tiene su origen en el libro homónimo de Pascal Quignard. En palabras de Morales, "el contrafagot representa a Butes, mientras que el instrumento abierto, la pasión, la locura, el deseo, aquella verdad que nunca es revelada por completo pero que puede ser escuchada a través del sonido desconocido e indomable".

El Cepromusic también realizará el estreno en México de la obra Three Preparations, del compositor Alex Taylor, un trío de violines en donde se interpretan tres estudios en los que se exploran algunos tipos de movimiento lineal: expansión, contracción, oscilación, aceleración, desaceleración y éxtasis.

En su compromiso permanente con la accesibilidad para todos los públicos, Cepromusic se une al programa Las Funciones Relajadas del Inbal, que lleva a cabo Extensión Cultural y el Programa de Diversidad e Igualdad del Inbal, y en el que participan compañías y agrupaciones artísticas del Instituto con presentaciones en un entorno de comprensión y empatía para personas con autismo y neurodivergentes.

En una Función Relajada el público neurodiverso (autismo, TDAH, entre otras condiciones del neurodesarrollo) puede expresarse libremente, hacer sonidos, hablar sin limitaciones, salir de la sala y regresar las veces que lo necesiten. Además, se hacen ajustes generales en iluminación y sonido para evitar estímulos sensoriales que puedan alterar al público.

Este será para Cepromusic el primer concierto relajado de 2024 y el quinto concierto como parte de Las Funciones Relajadas del Inbal, siendo la agrupación artística del instituto con más funciones presentadas.

Los boletos para ambas presentaciones en la Sala Manuel M. Ponce se encuentran a la venta en taquillas del Palacio de Bellas Artes y tienen un costo de $20 pesos.

