El Compositor Víctor Rasgado Deja Importante Legado A La Música Contemporánea De México

Dentro de la próxima emisión del ciclo Compositoras mexicanas del XXI: Diálogos con Luis Jaime Cortez, que organiza el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez (Cenidim) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), la creadora Erika Vega hablará de su exploración sobre la relación entre música y literatura.

January 12, 2023

Frank Ingrasciotta's one-man play, Blood Type: Ragu, a laughter-and-pathos-filled autobiographical narrative of his immigrant Italian family, recently opened Off-Broadway, telling a coming-of-age story of a Sicilian immigrant child exploring the delicate dance between searching for identity, embracing culture, and understanding forgiveness.