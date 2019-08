Un recorrido musical desde el barroco europeo de los siglos XVII y XVIII hasta la creación contemporánea ofreció el clavecinista chino Dai Bo durante el concierto presentado en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, en el que también puso a cantar al público con la interpretación de Bésame mucho, de Consuelo Velázquez, y la canción popular mexicana de La llorona, ésta última a dúo con la clavecinista Lorena Peugnet.

Convertido en uno de los compositores e intérpretes chinos más talentosos y reconocidos en su país y en el extranjero, Dai Bo ofreció este concierto como parte del ciclo de Música Antigua de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en colaboración con las IV Jornadas y Tercer Festival Internacional Música y Ceguera.

El artista, quien perdió la vista a los cinco años, ha desarrollado una trayectoria en la que destacan sus composiciones y arreglos musicales, además de su calidad interpretativa.

En el concierto en Bellas Artes ejecutó la transcripción para clavecín de una sonata para violín de Johann Sebastian Bach y una suite basada en la estructura barroca de varios compositores franceses, como Louis Couperin, Jean-Henri d'Anglebert y Jean-Philippe Rameau. También interpretó una obra para clavecín de su inspiración y las piezas de música popular mexicana que fueron el broche de oro del recital.

Al respecto, Lorena Peugnet Díaz, clavecinista y directora de las IV Jornadas y Tercer Festival Internacional Música y Ceguera, comentó que las piezas mexicanas Bésame mucho y La llorona son reconocidas internacionalmente y representan una manera de enlazar a los países.

Dai Bo realizó sus estudios de piano y clavecín en el Conservatorio Central de Música de China. Su tesis The Combination of Poly-Texture and Folk Elements in "Harnasie" by Karol Szymanowski ganó el Premio a la Excelencia en el Seminario China-Polonia sobre Karol Szymanowski.

Su trabajo orquestal Invisible Mountain ganó el segundo premio en el Concurso Internacional de la Asociación Ludwig van Beethoven y en 2017 fue invitado por la Sociedad Asiática de Estados Unidos para dar un concierto en Nueva York. También se ha presentado en el Festival Internacional de Música de Stuttgart y en el Festival de Música de Morelia, en México. Actualmente es candidato a doctor en Composición por el Conservatorio Central de Música de China.

Como parte de esta actividad se presentó la Exposición escénica: escultura y pintura táctil, de la artista japonesa Shino Watabe y el escultor mexicano Theo Zenker. Durante el intermedio un grupo de personas ciegas subió al escenario para tocar las piezas y crear un vínculo con la música. "Es una experiencia que no se había realizado anteriormente en otro contexto musical, las personas mostraron gran interés en participar, todos querían subir y los que pudieron la disfrutaron mucho", dijo Lorena Peugnet.

Detalló que Shino Watabe, con debilidad visual, hace pintura en relieve y algunas de sus obras tienen aroma. Theo Zenker, de 23 años, diseña obra plástica en madera para ser tocada por personas ciegas. Para ambos creadores la experiencia de palpar un cuadro, olerlo, escuchar el sonido que produce una escultura al golpearla con los nudillos o sentir el relieve con la yema de los dedos, es vital para las personas con discapacidad visual.

Esta experiencia se repetirá en el concierto que ofrecerá Lorena Peugnet en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes este viernes 9 de agosto, a las 18:00 horas.

El programa que interpretará está integrado por obra de compositores ciegos del barroco: Georg Friedrich Händel y John Stanley. El objetivo es rendir un homenaje a estos dos autores y divulgar parte del patrimonio musical de este grupo de creadores poco conocido u olvidado. Comentó que Stanley fue un compositor inglés que perdió la vista a los dos años, en tanto que Händel quedó ciego hacia el final de su vida.

"El festival pretende recuperar y difundir este legado de compositores ciegos de otras épocas y dar visibilidad a músicos, intérpretes, concertistas e investigadores ciegos de la época actual", expresó Lorena Peugnet.

"Cada año tenemos muchos participantes de todo tipo de música, desde son jarocho y huasteco; pop, jazz, barroco, clásico y romántico, entre otros géneros. En el festival participan tanto músicos de trayectoria como jóvenes o estudiantes que inician su carrera. Este festival es para todos, queremos que la sociedad contribuya a que este movimiento de cultura inclusiva sea una realidad", concluyó la directora de las IV Jornadas y Tercer Festival Internacional Música y Ceguera.





