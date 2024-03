El Cepromusic Recuerda A Luigi Nono En El Centenario De Su Natalicio Con Conciertos Acusmáticos 1 N 0 N 0

Get Access To Every Broadway Story



El Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea (Cepromusic) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), en colaboración con Música UNAM, conmemora el centenario del nacimiento del compositor Luigi Nono con cuatro conciertos dedicados a la escucha de sus obras para cinta en marzo y agosto de 2024.

El inicio del ciclo 1 N 0 N 0 se llevará a cabo el viernes 22 de marzo a las 19:00 h en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes; y el sábado 23 de marzo en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario.

El programa incluye una cuidada selección de las obras para cinta del compositor italiano: Musica-manifesto núm. 1 Un volto, del mare - Non consumiamo Marx y los estrenos en México de Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz, una pieza que aborda con profundidad el holocausto y la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, y Für Paul Dessau, que muestra el compromiso político del compositor y su interés de entrelazarlo con el discurso musical.

Además, se incluyen piezas electroacústicas de compositores que se han desempeñado como coordinadores de nuevas tecnologías en el Cepromusic: Fe en erratas, de Carlos Iturralde, una composición que desafía la noción convencional de "error" al emplear objetos sonoros usualmente percibidos como fallos o errores como material principal y, finalmente, se presenta el estreno mundial de Broix, de Juan Carlos Cáceres, cuyo título fusiona las palabras francesas "Bruit" y "Voix" y que está inspirada en la célebre cita atribuida a Víctor Hugo: "Tout bruit écouté longtemps devient une voix" (Todo ruido escuchado prolongadamente se convierte en una voz), esta obra es resultado de su residencia en el Cepromusic.

"Luigi Nono es uno de los principales referentes de la producción y grabación multicanal del sonido durante los primeros años de la segunda mitad del siglo XX. Esta aproximación técnica expandió su horizonte creativo, lo que más tarde dio lugar a composiciones que no solo invitan, sino que exigen una inmersión total en la escucha", aseguró Juan Carlos Cáceres, coordinador de nuevas tecnologías en el Cepromusic.

1 N 0 N 0 se realizará el viernes 22 de marzo a las 19:00 h en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y el sábado 23 de marzo a las 18:00 en la Sala Carlos Chávez del CCU. Los boletos para las funciones están disponibles en taquillas de ambos recintos.

