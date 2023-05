El Ceprodac Transmitirá La Charla Virtual Danza Y Homofobia En México

La conferencia será moderada por Leonardo Beltrán y contará con las intervenciones de Miguel Mancillas, bailarín y coreógrafo sonorense, director de Antares Danza Contemporánea, quien ha sido distinguido con el Premio Nacional de Danza Contemporánea José Limón 2018 y Yale Fru Gue, cofundador de la colectiva JunTrans Mx, la cual crea espacios desde y para la comunidad Trans Binaria y No Binaria, donde se promueve la incidencia social y política a través de las cuerpos, el arte y la cultura en pro de la visibilidad, celebración y lucha por los derechos de la comunidad Trans en México.

More Hot Stories For You