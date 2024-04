El Centro Cultural El Nigromante Presenta Las Obras Ganadoras De La 6.a Edición De La Copa Mundial De Fotografía Universitaria

Get Access To Every Broadway Story



Como parte de la relación con la comunidad, el Centro Cultural Ignacio Ramírez “El Nigromante”, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), presenta –a partir del 16 de abril y hasta el 26 de mayo, los trabajos que fueron premiados en la 6ª Copa Mundial de Fotografía Universitaria, certamen que convocó a juventudes de 441 universidades, tanto nacionales como extranjeras de 24 países.

Los trabajos premiados proponen una diversidad de Coordenadas futuras, tema propuesto en la sexta edición del certamen y que, gracias a la colaboración del Festival de Fotografía Internacional de León (FFIEL), pueden apreciarse en las columnas que rodean el jardín, en una invitación para hacer convivir propuestas contemporáneas en el recinto histórico.

En el marco de esta muestra, el fotógrafo Daniel Arróniz, director del FFIEL ofrecerá la plática ¿Cómo ganar un concurso de fotografía?, dirigida a estudiantes de bachillerato y universidad, el 16 de mayo a las 12:00 h en el Auditorio Miguel Malo. Entrada libre.

El Centro Cultural Ignacio Ramírez “El Nigromante” está ubicado en la calle Dr. Ignacio Hernández Macías 75, Zona Centro, en San Miguel de Allende, Guanajuato. Abierto de martes a domingo de 10:00 a 18:00 h. Entrada Libre.

