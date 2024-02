Diseños De Escenografía Y De Vestuario Forman Parte De La Exposición Todo Empieza Con Un Garabato

Diseños de escenografía y de vestuario realizados a mano, algunos con técnica al pastel, son parte de la exposición Todo empieza con un garabato, montaje que remora la trayectoria del escenógrafo Antonio López Mancera, y devela su talento artístico.

La actividad que exhibe 60 documentos (entre bocetos de escenografía y vestuario, fotografías y un programa de mano) provenientes del Fondo Antonio López Mancera del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral (Citru) Rodolfo Usigli, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), se inauguró en el Vestíbulo de la Biblioteca de las Artes, del Centro Nacional de las Artes, en el contexto del centenario del natalicio del escenógrafo, y podrá observarse hasta el 24 de marzo.

Durante el acto inaugural, el titular del Citru, Arturo Díaz, recordó que el primer acervo en llegar a ese centro de investigación, tras mudarse a la Torre de Investigación del Cenart, fue el de López Mancera, quien heredó su archivo al pueblo de México, por lo cual subrayó como un acierto dedicar una exposición a este creador en el marco del 30 aniversario de este centro cultural y educativo.

Por su parte, el director del Cenart, Antonio Zúñiga, subrayó que la exposición da fe del trabajo de un referente del arte escénico: “El maestro López Mancera fue arquitecto y diseñador de imaginarios que dieron vida a importantísimas obras del arte escénico”.

Finalmente, el director de la Biblioteca de las Artes, Armando González, adelantó que durante marzo esta exposición será itineraria al Centro de la Imagen y se dedicará una segunda muestra al creador para conmemorar su natalicio; asimismo, destacó que el recorrido permite observar tres etapas de la vida del maestro que corresponden a su faceta de artista plástico y en las que se desempeñó como jefe del foro de la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, labor que realizó durante varias décadas, y como jefe de Producción del Inbal.

