Diálogo Artístico, Creativo, Reflexivo Y De Prospectiva, En El Encuentro Nacional De Danza 2021

El Encuentro Nacional de Danza (ENDMéxico) 2021 y el coloquio Ecosistemas de la danza. Prácticas y contextos se llevarán a cabo del 15 al 21 de noviembre, de manera presencial y virtual, actividades que realizará el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Danza, y el Complejo Cultural Los Pinos, en colaboración con las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.



En conferencia de prensa virtual, la subdirectora general de Bellas Artes, Laura Ramírez Rasgado, comentó que "ante las nuevas realidades, la danza tuvo que poner a prueba su creatividad y capacidad de innovación. Se hizo entonces imprescindible la búsqueda de alternativas a las limitaciones impuestas por el confinamiento y el distanciamiento social.



Este encuentro 2021, dijo, nos invita a reavivar las conversaciones, entre unos y otros, que se iniciaron desde que existe el movimiento humano como principio de la danza.



"Ahora podremos volver a disfrutar de los espectáculos y de sus características colectivas y en comunidad, con la aspiración de que la danza se consolide como una poderosa herramienta de concientización y movilización", agregó.



En el ENDMéxico 2021 se darán cita 28 compañías de 16 estados de las cinco regiones del país: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora, Veracruz y Yucatán, a través de 26 impactos dancísticos, 12 presentaciones y ocho obras digitales.



El encuentro es una plataforma de visibilidad del quehacer dancístico nacional y un espacio de convergencia para dialogar sobre la diversidad de prácticas existentes en todas las regiones de México y promueve el intercambio de conocimientos, la profesionalización y el fortalecimiento de redes entre los diversos agentes participantes de la disciplina.



Para la edición 2021 se impulsó la creación de un espacio de análisis para acercar los distintos contextos y experiencias, además de repensar los panoramas de este campo artístico en tiempos de la COVID-19. La curaduría ha derivado en un programa de calidad artística diverso e incluyente con obras que apuestan por generar nuevos significados.



Una importante colaboración se ha realizado con diversas instancias de la Ciudad de México, por lo que habrá presentaciones artísticas en 14 espacios de seis sedes: la Plaza Ángel Salas del Centro Cultural del Bosque, el Complejo Cultural Los Pinos, Danzjáfora Centro Interdisciplinario de Artes Escénicas, los parques Lincoln y España, el Mercado "El Chorrito", Parque Francisco Zarco, Un Teatro y el Teatro María Tereza Montoya.



Por su parte, la directora de Vinculación Interinstitucional del Complejo Cultural Los Pinos, Amalia Galván Trejo, señaló que "La danza es una de las disciplinas que ya la consideramos una demanda importante" dentro del recinto de la Secretaría de Cultura.



"Para nosotros, tender redes siempre produce que las cosas se multipliquen y es lo que estamos haciendo con el INBAL, a través de la Coordinación Nacional de Danza. Queremos seguir colaborando. Los Pinos están abiertos a la danza."



La coordinadora nacional de Danza, Nina Serratos, señaló: "El ENDMéxico2021 surge de la necesidad de retomar la actividad presencial después de la contingencia sanitaria; no era posible retrasarlo hasta el 2022. Se insaculó un jurado para definir una programación que nos permitiera reflejar las grandes preguntas que nos hacemos sobre hacia dónde va la danza y cómo estamos construyendo el presente y futuro.



"Era vital que se ampliaran y vincularan nuevos y diversos territorios, desde los espacios escénicos independientes e institucionales, hasta la posibilidad de compartir otros lenguajes creativos desde las plataformas digitales, acercando a nuevos públicos que forman parte de este entramado y que nos impulsan a fortalecer la creación de comunidad y el derecho a la cultura", indicó.



Las representantes de las alcaldías Benito Juárez, la directora de Cultura, Julia Cabrera; de Miguel Hidalgo, la coordinadora de Convivencia y Cultura, Anel Nochebuena Escobar, y de Cuauhtémoc, Violeta Arriaga, quienes coincidieron que es una inédita alianza que han logrado las diferentes instancias para dar cabida a este diálogo creativo y reflexivo que será el ENDMéxico 2021.



Los grupos participantes son: Akto Zero, Amorfa, Ana Karen Sahagún, Antares Danza Contemporánea, Antonio Salinas, arteNÓMADA en colaboración con Dr. Alderete, ASTROLABIO. Artes Vivas en Contexto, Bárbara Foulkes, Break the Folk, Carmen Méndez de la Torre, Colectivo La Polaquera Escénica, Coral Montejano Cantoral, El Cuerpo Mutable / Teatro de Movimiento, En Blanco / El Cuerpo Antropófago, Engelbert Ortega y Yessica Díaz, Estudio 28, Foco al Aire Producciones, Guyphytsy Aldalai, La Serpiente Danza Contemporánea, Manuel Ballesteros, Mariana García y Daniela Urías, Natasha Barhedia y Future Husband, Nemian Danza Contemporánea, Proyecto al Margen, The Jukebox, TRES Producción Creativa, Viernes Roza y Yulma Serrano.



Las 28 agrupaciones ofrecerán funciones presenciales y digitales: propuestas diversas de pequeño y mediano formato que dialogarán con los espacios y temáticas creativas.



Por otra parte, el coloquio Ecosistemas en la danza. Prácticas y contextos está pensado como un vasto espacio en el que confluyan territorios singulares y múltiples. El sentido de singularidad se refiere a que cada proceso y práctica tiene su propio ritmo, contenidos y formas de manifestarse, y el de multiplicidad a que los procesos y prácticas adquieren mayores dimensiones al relacionarse y conectarse con otros y otras.



Será un foro de reflexión y conversación sobre varios aspectos sustanciales dentro del campo de la danza, así como un espacio para compartir los imaginarios, estrategias, economías e ideas que sostienen a las distintas prácticas.



Estará conformado por cuatro talleres, cuatro microlaboratorios, ocho conferencias, presentación de proyectos, un conversatorio y cuatro encuentros finales estructurados en ejes temáticos que entraman los diversos ecosistemas y funcionan como límites para observar, conocer y reflexionar en torno a los distintos panoramas en nuestro presente, así como los que han devenido desde una complejidad del pasado y con la intención de contemplar sus posibles futuros. Participarán especialistas de Argentina, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Uruguay y México.



Todas las actividades serán gratuitas. Las virtuales serán transmitidas a través de las redes sociales del INBAL y de la Coordinación Nacional de Danza (@danzaINBAL), donde también podrá ser consultada la programación completa, así como en el sitio web www.danza.inba.gob.mx



Habrá un estricto apego a las medidas de protección para artistas, participantes, trabajadores y asistentes, las cuales consisten en la instalación de un filtro con tapete desinfectante, aplicación de gel antibacterial, revisión de la temperatura que no rebase los 37.5ºC, uso obligatorio de cubreboca al momento del acceso y durante las funciones y demás actividades, y respeto a la sana distancia, así como aforo limitado.