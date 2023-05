Destacan Escritores La Relación Entre Poema, Imagen Y Otros Recursos Audiovisuales

"Pienso que no hay una definición certera del concepto videopoesía. No podría dar una definición, pero creo que sí se puede hablar de una visión de lo que puede llegar a ser, o las experiencias de escrituras audiovisuales. En esta visión rescato la palabra yuxtaposición. La yuxtaposición de elementos y de lenguajes audiovisuales. Sí pretendo una presencia de la poesía directamente en el formato audiovisuales", manifestó.

"¿Qué pasa si sólo se tiene la voz del poeta?, ¿Y si se tiene sólo su texto?, ¿Qué sucede si para llegar a un videopoema, entendido como un organismo del lenguaje, está palpitando en el vacío de eso que estamos viendo ahí (refiriéndose a los videopoemas proyectados durante la charla) que no tiene ni voz, ni texto ni el poema?; Ahí es donde se rompen las categorías y ahora sucede que los escritores de cine están interesados en la videopoesía", contó.

Además, refirió que el videopoema puede tener texto o no, y puede ser una abstracción. También recordó que hay festivales de videopoesía que cuentan con categorías, porque anteriormente se pensaba que la videopoesía debía tener actores o que el poeta debía estar leyendo su propia obra o que alguien debía hacer un performance.

"El poeta es también su obra. En el caso de la videopoesía, se ha distribuido de formas múltiples y muchas veces se conoce la obra, pero no al autor, no a la persona que la produce. En ocasiones la obra habla más que nosotros los creadores", explicó.