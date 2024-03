Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), y el estado de Durango, por medio del Instituto de Cultura del estado de Durango, convocan al Premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas 2024.

Podrán participar personas escritoras mexicanas o extranjeras, que hayan residido como mínimo cinco años en el país, con libro inédito de ensayo literario con temática libre, escrito en español o en alguna de las lenguas del Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales (inali.gob.mx/clin-inali/). La obra deberá contar con una extensión mínima de 50 cuartillas y un máximo de 150. Se define como obra inédita aquella que no ha sido dada a conocer al público por primera vez, total o parcialmente, en cualquier forma o medio.

Las candidaturas al premio se recibirán vía digital, a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el viernes 3 de mayo de 2024, a las 13:00 h, a través de la Plataforma de Participación de los Premios Bellas Artes de Literatura: sgba.inba.gob.mx/pbal.

El jurado será designado por las instituciones convocantes y estará integrado por tres especialistas en Literatura: personas escritoras, críticas e investigadoras de reconocida trayectoria y prestigio. El fallo será definitivo e inapelable, y se efectuará durante la primera semana de julio de 2024.

Para más información se pueden consultar las bases de la convocatoria en la plataforma de la Secretaría de Cultura federal o en el portal del Inbal (https://tinyurl.com/kywx8sa6), así como en el sitio web de la CNL (literatura.inba.gob.mx).

Un homenaje a la literatura mexicana y latinoamericana

El Premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas fue convocado por primera vez en 1975 con el auspicio del Inbal y la Casa de Cultura de Gómez Palacio, Durango. Actualmente, esta convocatoria es emitida en conjunto con el gobierno del estado de Durango, la Casa de la Cultura Ernestina Gamboa de Gómez Palacio y el Instituto de Cultura del estado.

La intención del galardón fue alentar la investigación en torno a la obra de José Revueltas. El presidente del jurado en 1976, Jaime Labastida, expresó la conveniencia de ampliar las bases de este certamen, de manera que los temas concursantes versaran sobre la literatura mexicana o latinoamericana, y no solo sobre la obra del escritor duranguense, lo cual ocurrió al siguiente año.

A partir de la edición 2018, además de obras escritas en español, la convocatoria incorporó trabajos realizados en cualquier lengua incluida en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales.

A través de su historia, 20 mujeres y 29 hombres han obtenido este reconocimiento. El primer trabajo ganador fue La producción literaria de José Revueltas en su contexto histórico, realizado en 1976 por Silvia Durán, Armando Pereira, Eduardo Casar y Carlos Muciño. En 1977 lo obtuvieron dos mujeres: María de Lourdes Madrid y Patricia Rosas Lopátegui.

Otras y otros galardonados han sido: María Stoopen (1978), Ana Rosa Domenella (1981), Luis Cardoza y Aragón (1987), Vicente Quirarte (1990), Ignacio Padilla (1999), Malva Flores (2006), Armando González Torres (2008), Daniel Zavala Medina (2018), Adán Medellín (2019), Natalia Mendoza (2020), Gabriel Agustín Bernal Granados (2021) y Rafael Lemus Falcón (2022).

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.