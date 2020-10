Convexus Ballet Contemporáneo Presenta The Architectural Body Y Locomotion

El programa será presentado en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo con transmisión en línea en forma simultánea este 21 de octubre a las 19 horas.

Los trazos y las imágenes de sobresalientes artistas visuales fueron los detonadores en el trabajo del bailarín y coreógrafo Francisco Rojas, quien creó dos obras que, en sus propias palabras, contribuyen a reflexionar sobre el futuro del ballet y cómo proyectarlo como una forma del arte contemporáneo en el siglo XXI.



The Architectural Body y Locomotion son las piezas que la compañía que dirige, Convexus Ballet Contemporáneo, ofrecerá el miércoles 21 de octubre a las 19 horas en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque. Esta función también se transmitirá en vivo para quienes deseen disfrutarla desde la comodidad de su casa, en el marco de la campaña "Contigo en la distancia" de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y #VolverAVerte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).



La agrupación se ha consolidado como una de las más vanguardistas de nuestro país, ya que ha desarrollado un singular estilo contemporáneo de danza clásica fusionada con otras disciplinas artísticas. Su fundador y director ha sido miembro de grupos nacionales e internacionales, como la Compañía Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el West Australian Ballet, el Sydney City Ballet y el Jeune Ballet de France, además de haber interpretado parte del repertorio de coreógrafos de la talla de George Balanchine.



Rojas comenta que las dos obras que presentará este miércoles son importantes para él y su compañía, porque consolidan una identidad y un estilo propios que el público ha reconocido paulatinamente.



Para la investigación y realización de The Architectural Body --creada en 2018 con música original del compositor Eduardo Garcilazo--, su autor tuvo como referencia la escultura clásica y los trazos de tres grandes maestros: Michelangelo Buonarroti, Leonardo da Vinci y Auguste Rodin. Tradujo las disciplinas visuales al ballet contemporáneo con movimientos que deconstruyen la técnica clásica del género para reorganizar el movimiento geométrico del cuerpo. La instalación lumínica y el videomapping, realizados por In-The-Mood, contribuyen a crear una experiencia inmersiva de arte y tecnología apta para todo público.



"Mi residencia artística en Londres con Russell Maliphant, así como diversas visitas que hice a The National Gallery en la misma ciudad, me motivaron e inspiraron para desarrollar un vocabulario de movimiento que me permite explorar diferentes formas y volúmenes que, traducidos a la danza y al cuerpo de las bailarinas y los bailarines, forman una imagen con una perspectiva interesante en la coreografía y la puesta en escena. En ese sentido, The Architectural Body es un homenaje al cuerpo humano y a la gran arquitectura que poseemos, lo cual tiene un gran valor en todo sentido: el simple hecho de ser y estar vivos", refiere Rojas.



Para Locomotion (2019) se inspiró en el fotógrafo y pionero del cine Eadweard Muybridge y generó una interesante reflexión en torno a la locomoción: ese principio esencial del movimiento que permite adquirir una nueva posición; es decir, el aliento de la transformación. De esta manera, Locomotion es una oda dancística a nuestra capacidad natural de hacer un cambio y avanzar.



"Visité en el Museo Getty una exposición de Muybridge, quien realizó un estudio exhaustivo a través de más de 20 mil imágenes del movimiento secuencial de seres humanos y animales con múltiples cámaras, con las cuales logró capturar la acción en diferentes momentos. Posteriormente me di a la tarea de investigar y ahondar en los trabajos de Muybridge para realizar una locomoción por medio del diseño coreográfico y mediante la construcción de figuras geométricas, el alfabeto y diversos patrones de movimiento que logran una experiencia inmersiva tanto para las y los espectadores como en las bailarinas, los bailarines y en mí como coreógrafo".



Durante 75 minutos, este programa doble permitirá que el público sea testigo de momentos vanguardistas detonados por el lenguaje de la danza clásica, el cual es llevado a nuevas posibilidades estéticas.



Las y los intérpretes de las obras son Debby Alarcón, Bryan Basantes, Michel Dominic Cervantes, Lorena Kessler, Sergio Nájera, Anivdelab Ponce de León, Lizeth Rosano y Francisco Rojas. El diseño de iluminación es de Patricia Bravo, y el de vestuario, de Marcela Barragán.

