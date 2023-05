Conmemoran La Secretaría De Cultura Y El Inbal El Día Internacional De Los Museos En Sus Recintos

La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de su Red de Museos, se unen a la celebración del Día Internacional de los Museos (DIM), que se conmemora cada 18 de mayo para promover el papel de los museos como agentes de cambio social, cultural y medioambiental. El Consejo Internacional de los Museos (Icom) propuso este año el lema "Museos, sostenibilidad y bienestar", al que se suma la Red de Museos reafirmando su compromiso con la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades a las que sirve. El Día Internacional de los Museos 2023 tiene como objetivo concientizar con la sociedad la importancia de los recintos como espacios con responsabilidad en la promoción de la sostenibilidad y el bienestar. Los museos no sólo deben conservar y exponer el patrimonio cultural y artístico, sino también fomentar el diálogo intercultural y promover prácticas sostenibles. En este sentido. la Coordinación Nacional de Artes Visuales (CNAV) y la Red de Museos se unen a dicho planteamiento reflexionando sobre el bienestar de vincular a las artes visuales con acciones promotoras de inclusión, diversidad, igualdad, a través de la escucha y diálogo continuo con diversos públicos. De esta manera, además de incidir positivamente en su entorno, son capaces de crear nuevas comunidades interrelacionándolas en el tratamiento de temas fundamentales. Desde el 2020, el Día Internacional de los Museos ha hecho eco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En el 2023, nos centraremos en: Salud y bienestar mundial: garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas y todos en cualquier etapa de la vida, en particular a la salud mental del público que nos visita, así como del personal que integra nuestros espacios museísticos. Uno de los objetivos dentro de la Red de Museos Inbal es pensar en otras formas de relacionarse con las comunidades y con el entorno, a partir del diálogo y plantear acciones dentro de la práctica museística en sus recintos. Por ejemplo, el Museo Nacional de Arte (Munal) ofrece una programación continua de mediación de sus contenidos sumados a prácticas corporales y de meditación dentro de sus salas de exhibición permanente para fomentar el bienestar y la salud mental. En cuanto a la Acción por el clima, este Instituto mantiene el compromiso de que todos los recintos de la Red de Museos del Inbal tomen medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos, adoptando prácticas que contribuyan a ello. En ese sentido, los museos del Instituto han ido adoptado medidas para adecuarse a las necesidades del desarrollo sostenible apuntando a la armonización de su operación con el respeto al medio ambiente, ya sea gestionando responsablemente los residuos generados en la actividad cotidiana y sus servicios, fomentando las tecnologías digitales para disminuir el uso de materiales impresos sobre papel, reciclando y optimizando los materiales museográficos mediante diseños e instalaciones modulares o reutilizables, sustituyendo los sistemas de iluminación halógena con nueva tecnología LED que permite la disminución del gasto energético, así como con el proyecto INBAL-Sustentable, a través del cual se instalaron celdas solares que generan energía eléctrica para consumo en oficinas y áreas administrativas en el Laboratorio Arte Alameda. También destaca el Museo de Arte de Ciudad Juárez (MACJ), el cual se encuentra trabajando en la propuesta de resignificar el espejo de agua, un elemento arquitectónico que rodea el recinto que requiere del constante vaciado y llenado de una gran cantidad del líquido vital, actividad de mantenimiento permanente enclavada en una de las regiones del país con mayor escasez de este preciado recurso. Otro ejemplo es el Museo Nacional de la Estampa (MUNAE) que promueve a través de sus talleres y actividades de mediación el uso de materiales de desecho y reciclaje en los procesos de impresión del arte gráfico y el fomento del grabado menos tóxico al evitar emplear ácidos y solventes. Por lo que refiere a La vida en la Tierra encaminada a proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, amplificando las voces de líderes indígenas y concienciando sobre la pérdida de biodiversidad, el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo (MCEDRYFK) cuenta con un programa permanente de sostenibilidad a partir de las acciones de rehabilitación de la barda de cactus y la oferta de talleres de siembra y cuidado de cactáceas u otras especies desérticas en jardines urbanos. Asimismo, el Laboratorio Arte Alameda (LAA) instaló en su atrio el Jardín Polinizador, proyecto participativo e incluyente que involucra a jardineros, instituciones, estudiantes, artistas, investigadores y miembros de la comunidad de la Alameda Central, que tiene como objetivo concientizar sobre la importancia y contribución de los insectos polinizadores en las áreas verdes urbanas. Para celebrar este año, los museos de la Red Inbal han desarrollado programas y actividades para contribuir a mejorar el bienestar de las y los visitantes, así como de las comunidades, a través del arte y la cultura, entre las que destacan:

