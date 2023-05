Con Emotivo Concierto Recuerdan Al Compositor Roberto Cantoral En Bellas Artes

Con un emotivo concierto, la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), en colaboración con la familia de Roberto Cantoral, este sábado en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes se recordó la trayectoria de uno de los compositores más relevantes de México con Regálame esta noche. Homenaje a Roberto Cantoral.

En este concierto de gala participaron los tenores Javier Camarena y Fernando de la Mora, así como la cantante Eugenia León, acompañados de la Orquesta Sinfónica de Minería, bajo la dirección de Enrique Patrón de Rueda, con la producción artística de José Cantoral.

En tanto, la agrupación musical de Minería interpretó la pieza Cantoral, del compositor mexicano Arturo Márquez, pieza creada como reconocimiento a la creatividad y a la amplia trayectoria del autor de canciones que han enriquecido el repertorio de la música romántica de México y otros países del mundo

En este homenaje el público disfruto de temas clásicos: El crucifico de piedra, El preso número nueve, Quiero huir de mí, Que mal amada estás, A qué no, Me odio, Yo lo comprendo, Yo no voy a la guerra / Quijote, Soy lo prohibido, Al final, El triste y La barca. Además, José Cantoral se presentó con una participación especial en Media vida.

Para cerrar esta gala, tras salir al escenario en varias ocasiones por la calurosa ovación del público asistente, Eugenia León, Javier Camarena y Fernando de la Mora unieron sus voces para despedirse con las canciones El triste y La barca.

Cabe destacar que Roberto Cantoral fue uno de los compositores hispanohablantes más reconocidos a nivel mundial. Su obra, en diferentes géneros musicales, traspasó fronteras y se mantiene viva. Algunos de sus intérpretes han lograron éxito internacional en tres géneros distintos y durante diferentes décadas.

En bolero, temas como El reloj, La barca y Regálame esta noche, por mencionar algunos, dieron la vuelta al mundo por su magistral composición. En tanto que, en huapango, piezas como El preso número nueve y El crucifijo de piedra han sido interpretados durante décadas. Y en balada, Soy lo prohibido, Al final y El triste conquistaron el gusto musical del público en diferentes latitudes, manteniéndose vigentes en la actualidad.

Roberto Cantoral fue bautizado como el "Señor Festival", por haber encabezado los primeros lugares de los certámenes en los que participaba, como el Festival de la Canción Latina o el Festival de la OTI en México. Asimismo, es considerado uno de los defensores de los Derechos de autor más importantes a nivel internacional.

Tres voces singulares

Javier Camarena es considerado una de las voces operísticas más notables a nivel mundial, reconocido en los International Opera Awards como el Mejor Cantante Masculino 2021, su presencia en el máximo recinto cultural de México atrae al público por la belleza y la potencia de su voz.

El tenor Fernando de la Mora es otra de las voces operísticas reconocidas en escenarios nacionales e internacionales; se ha presentado en el Palacio de Bellas Artes de México como en la Ópera del Metropolitan de Nueva York, el teatro de la Scala de Milán, el Covent Garden de Londres, entre otros.

Por su parte, Eugenia León, intérprete de El fandango aquí, es un ícono del folclor mexicano y una de las voces más privilegiadas.