Con Concierto Emotivo La Orquesta De Cámara De Bellas Artes Clausuró Su Primera Temporada Con Esplendor De La OCBA

Con un éxito rotundo y con las ovaciones del público, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), bajo la dirección artística de Luis Manuel Sánchez, concluyó su Primera Temporada 2024 con un magno concierto titulado Esplendor de la OCBA, que se llevó a cabo el jueves 20 de junio en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

Fue un concierto emotivo debido a que el repertorio estuvo conformado por música excepcional, como Metro Chabacano, de Javier Álvarez, pieza con la que inició esta presentación, para dar paso al Concierto dos dalias, de Gerardo Tamez, quien estuvo presente en el estreno de esta obra de su autoría. Tamez dijo estar muy contento con la magnífica interpretación a cargo de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y los solistas invitados: Joana Téllez y los concertistas de Bellas Artes, Juan Carlos Laguna y Emmanuel Padilla.

El concierto cerró con Sinfonía para cuerdas, de Giuseppe Verdi, obra con la que se da por clausurada la primera temporada 2024 de la OCBA.

Sin embargo, aún hay una oportunidad de escuchar este magnífico repertorio el domingo 23 de junio a las 12:00 h en el Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música, con entrada libre.

La Orquesta de Cámara de Bellas Artes es una de las agrupaciones musicales mexicanas que ha dedicado sus esfuerzos a difundir y explorar la música orquestal de cámara. Actualmente bajo la dirección artística de Luis Manuel Sánchez Rivas.

Para más detalles de la programación se pueden consultar la página ocba.bellasartes.gob.mx y las redes sociales

@Orquesta de Cámara de Bellas Artes y @ocba_mx.

