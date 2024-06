La Orquesta Sinfónica Nacional Se Une Por Primera Vez A Las Funciones Relajadas Del Inbal

Get Access To Every Broadway Story



La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Programa de Diversidad e Igualdad y Extensión Cultural, ofrecieron al mediodía del viernes 28 de junio un ensayo relajado a publico neurodiverso.

Por primera vez, la principal agrupación musical de México participó en este programa presentando su último concierto de la primera temporada al DIF y Fundación Renace, quienes pudieron apreciar De la tierra brotan colores, de la joven compositora mexicana Paulina Monteón y la Suite núm. 2 del ballet Daphnes et Chloé, de Maurice Ravel.

La Funciones Relajadas del Inbal son presentaciones artísticas en un entorno de comprensión y empatía para personas con autismo, condiciones de neurodesarrollo o relacionadas.

Con el propósito de fortalecer los derechos humanos a la cultura, en el marco del eje transversal de inclusión, las instancias del Inbal unen esfuerzos por acercar actividades artísticas a todo público

El público neurodiverso puede:

𝐒𝐚𝐥𝐢𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐚𝐥𝐚 y regresar las veces que lo necesite.

𝐇𝐚𝐛𝐥𝐚𝐫, 𝐡𝐚𝐜𝐞𝐫 𝐬𝐨𝐧𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐲 𝐞𝐱𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚𝐫 𝐞𝐦𝐨𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 de forma efusiva.

𝐌𝐨𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞 con libertad.

Usar el 𝐚́𝐫𝐞𝐚 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐣𝐚𝐝𝐚 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬, 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐲 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐮𝐞́𝐬 de la función.

Todo el público hará el 𝐚𝐩𝐥𝐚𝐮𝐬𝐨 𝐬𝐨𝐫𝐝𝐨.

Las Funciones Relajadas del Inbal son presentaciones artísticas en un entorno de comprensión y empatía para personas con autismo, condiciones de neurodesarrollo o relacionadas. Se llevan a cabo con la participación de agrupaciones y compañías artísticas del Inbal, en espacios del Instituto.

En una Función Relajada se hacen ajustes generales, como evitar estruendos repentinos, picos sonoros elevados, luces estroboscópicas, oscuros totales y se sustituye el aplauso convencional por el llamado aplauso silencioso o sordo, esto con el fin de evitar estímulos desconcertantes a nivel sensorial en las personas con autismo y neurodiversas.

El objetivo de este programa es que todos, sin condición, puedan disfrutar de un concierto de música orquestal sin limitaciones.

Con esta actividad a público neurodiverso la agrupación musical más representativa del país buscará integrarse a estas actividad en su próxima temporada.

