La Obra La Cabeza En Azul Regresa Al Foro La Caja Como Parte De Un Proyecto Comunitario

Bajo la premisa de crear dibujos coreográficos para ser contemplados, la propuesta escénica La cabeza en azul retorna al Foro La Caja (San Fernando no. 14 col. Guerrero) de continuidad con la iniciativa Mueve Danza, Corazón Guerrero.

Este esfuerzo coordinado de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Danza (CND), tiene la misión principal de otorgar una nueva vocación a dicho espacio escénico, bajo una visión multidisciplinaria de formación de públicos y trabajo territorial con habitantes de la colonia Guerrero en la Ciudad de México.

La cabeza en azul es un concepto creado por Zuadd Atala Ibáñez, a manera de estructura escénica, inspirada con los tiempos de la ensoñación, la meditación y la concentración personal. Esta pieza construye paisajes coreográficos para ser contemplados, pensando en la relación del cuerpo vivo y el cuerpo sintético, viviendo la coreografía como construcción de paisajes mientras la danza sucede como acción portadora de momentos efímeros. Hasta ahora, este proyecto se ha presentado en diversas sedes y continúa en constante evolución. La obra surgió a partir de un ejercicio de exploración en 2014, durante el laboratorio de creación para la obra Pequeños territorios en reconstrucción con Teatro Línea de Sombra. “A partir de este detonante, llevamos a cabo un trabajo de exploración con materiales objetuales, textuales y visuales intentando materializar el pensamiento, la profundidad del diálogo entre el afuera y el adentro, evocando el mar como un estímulo vital para generar un estado de calma y el azul como el color abismal”, recuerda Atala.

“Crear La cabeza en azul fue constituyendo desde el inicio, una necesidad de abordar una serie de imágenes en constante configuración, una simbiosis entre un ejercicio plástico y coreográfico”, agrega.

Es justo a través de la creación de paisajes plásticos como coreografía, que Zuadd Atala presenta a través de este montaje un espacio de contemplación, en donde las y los espectadores se sientan tranquilos al dejarse llevar por el viaje visual de las imágenes plásticas en las que predominan las tonalidades azules.

La creadora escénica concluye que el simbolismo de La cabeza en azul radica en ser el detonante de una práctica corporal que hasta ahora sigue alimentando tanto el entrenamiento como también toda la labor de creación coreográfica por parte del colectivo La rubia.co, y se trata de “la danza basada en acciones como meditación en movimiento”. Para esta temporada, La cabeza en azul fue beneficiada por el programa Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción Artística (Efidanza) 2023. Asimismo, el proyecto ha llevado a cabo, durante los meses previos a estas presentaciones, una campaña de difusión y vinculación territorial entre el colectivo artístico La Rubia.co y la comunidad de la colonia Guerrero.

El Foro La Caja se ubica en la calle de San Fernando no. 14, colonia Guerrero (ex La Esmeralda); las presentaciones se llevarán a cabo del 6 de julio al 24 de agosto, todos los sábados a las 12:00 y a las 13:00 h. La entrada será libre, con aforo de 40 personas.

