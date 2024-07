Con El Concierto Singolare, El Ensamble Cepromusic Concluye Su Primera Temporada 2024 En Bellas Artes

Get Access To Every Broadway Story



El Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea (Cepromusic) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) presenta su concierto de clausura de la primera temporada 2024 titulado Singolare, el sábado 6 de julio a las 19:00 h en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

El programa estará integrado por Piccola musica Notturna, del compositor Luigi Dallapiccola, para celebrar su 120 aniversario. Esta obra plasma en música el poema de Antonio Machado, Noche de verano, en la cual se mezcla la tranquilidad de un paisaje nocturno con la profunda sensación de soledad.

Además, se interpretarán las obras Boiling/blooming, de Jiyoung Ko, que retrata el proceso de la transformación desatada por la adversidad que alguien puede padecer y así culminar en el florecimiento y la resolución; De la singuralidad V, de Ignacio Baca Lobera, que presenta un juego en donde la electroacústica sirve como espejo, resonancia, contradicción y reafirmación de lo que hacen los instrumentos acústicos; y D'après, de Clara Ianotta, que busca representar la resonancia del carillón de Friburgo, el cual inspiró a la compositora junto con la descripción del sonido del Big Ben que hace Virginia Woolf en su novela La Sra. Dalloway como “círculos de plomo disueltos en el aire”.

Por último, el Ensamble Cepromusic interpretará por vez primera la obra de Mauro Lanza, una de las figuras capitales de la música contemporánea internacional, se realizará el estreno en México de su pieza Aschenblume. La flor de ceniza, evocada en el poema Estoy solo, de Paul Celan; es una figura frágil que se desvanece con facilidad, es así como la música, una vez establecida, no tarda en disolverse en pequeños rastros de lo que alguna vez fue.

“El programa con el que el Cepromusic despide su primera temporada expone una amplia variedad de estilos y técnicas a partir del descubrimiento de nuevas fronteras sonoras y ofrece al público una muestra de la diversidad musical contemporánea actual”, aseguró su director artístico, José Luis Castillo.

El concierto Singolare se llevará a cabo el sábado 6 de julio a la 19:00 h en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

