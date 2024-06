El Centro Cultural Ignacio Ramírez Inaugura su Ciclo de Exposiciones de Verano

Enter Your Email to Unlock This Article



El Centro Cultural Ignacio Ramírez “El Nigromante”, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), da a conocer nuevas exposiciones temporales, como parte de su Ciclo de verano 2024, las cuales el público podrá visitar a partir del 26 de junio.

Huellas danzantes. Cruces creativos de la producción escénica presenta atuendos originales y fotografía documental de los aspectos más representativos del movimiento dancístico mexicano del siglo XX y las décadas recientes. Esta exposición, producida por el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza (Cenidi) José Limón, se muestra gracias a una colaboración entre estos dos centros del Inbal y permanecerá tres meses en el recinto cultural.

Alborada 100 años conmemora el primer siglo de la fiesta tradicional dedicada a San Miguel Arcángel, que cada año se realiza a finales de septiembre en San Miguel de Allende. Se trata de una recuperación histórica y un reconocimiento a los iniciadores de esta importante festividad protagonizada por familias que representan los barrios de La Aurora, La Estación y El Valle del Maíz.

Mojigangueros sanmiguelenses es una exposición que dialoga con el proyecto de La Alborada 100 años y que busca enaltecer al gremio artesanal dedicado a la cartonería local, quienes han destacado por la elaboración de mojigangas, figuras monumentales que bailan al son de la banda de viento.

El público visitante también podrá ver dos exposiciones que son fruto de la enseñanza artística que ofrece el Centro Cultural El Nigromante: Cerámicas vivas con la producción de los talleres conducidos por la maestra Guadalupe Figueroa y Juan de Dios Carballido, 136 piezas, logradas con barros rojo y blanco que resaltan el moldeado a mano. Por su parte, Frente a mis ojos comparte la propuesta fotográfica de Arturo Morales Rangel, exalumno de “El Nigromante”, originario de San Miguel de Allende.

La cita es en las instalaciones de Centro Cultural Ignacio Ramírez, calle Dr. Ignacio Hernández Macías 75, Zona Centro, en San Miguel de Allende, Guanajuato. A partir del 26 de junio y hasta el 15 de septiembre de 2024, en horario de visita de 10:00 a 18:00 h, de martes a domingo. Entrada libre.

