El Homenaje Sinfónico Del Inbal A José Alfredo Jiménez Llega A Cuba

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), instancia de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en colaboración con la Embajada de México en Cuba y la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba realizaron un concierto de gala en homenaje al compositor mexicano José Alfredo Jiménez en el marco de su 50 aniversario luctuoso.

El Teatro Nacional de Cuba fue el escenario para el estreno de los arreglos orquestales realizados por los jóvenes mexicanos Erick Tapia, Nubia Jaime Donjuan, Leonel Aldino, Carlos Matus, Eduardo Trillo y Gustavo Larrea, y los cuales fueron originalmente interpretados por la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) de México en el Palacio de Bellas Artes en septiembre de 2023.

Con el programa México en sus orquestas, impulsado por el Inbal y coordinado por la OSN, estos arreglos han sido compartidos para su ejecución por orquestas de diversos estados de la República mexicana y que el pasado 16 de junio llegaron a la máxima institución musical de Cuba.

En este homenaje, la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba interpretó canciones como Caminos de Guanajuato, Caballo blanco, A la luz de los cocuyos, Serenata sin luna y El rey formaron parte del programa en su versión para voz y orquesta, bajo la batuta de mexicano Guillermo Villarreal, quien fungió como director invitado con la participación del Coro del Teatro Lirico Nacional de Cuba, dirigido por Denisse Falcón Lay, y los cantantes solistas Anmel Morales Toledo, Jorge Félix Leyva García, Dunia Pedraza Puga, Ire Daniel Jiménez Gómez y Adys Herrera Almeida.

La música de José Alfredo Jiménez (1926–1973) es parte inseparable de la sociedad mexicana del siglo XX y XXI. Su impacto en la cultura popular del país, así como la calidad de los centenares de composiciones por las que es admirado, tanto en México como en el extranjero, hace que sea propicio tomar la conmemoración de su aniversario luctuoso número 50 como punto de partida de un homenaje internacional.

