El Circo Llega Al Palacio De Bellas Artes Con La Función Especial Luna Eva

Por primera vez, como un reconocimiento a las artes circenses y en el marco del 90 aniversario del escenario cultural más importante de México, se presentará la compañía Cirko de Mente en el Palacio de Bellas Artes, celebrando 21 años de su fundación.

En conferencia de prensa en el Palacio de Bellas Artes, el vocero del Gobierno de México, Jesús Ramírez Cuevas; el subdirector general del Inbal, Héctor Romero Lecanda; la secretaria de Cultura capitalina, Claudia Curiel de Icaza, y la directora de la obra y fundadora de Cirko de Mente, Andrea Peláez, ofrecieron detalles de la función especial que reafirma que este recinto abre sus puertas a todas las expresiones artísticas, ahora por primera vez en su historia al circo, toda vez que lo más cercano que aconteció en sus primeros años de vida fue la presentación del emblemático mimo francés Marcel Marceau en 1957.

Será con una función especial del espectáculo Luna Eva, a realizarse el sábado 29 de junio a las 20:00 h, el cual Cirko de Mente -compañía pionera en la divulgación, formación y realización de propuestas escénicas de circo contemporáneo- lleve a escena con una suma de talentos que dan por resultado un espectáculo de gran destreza y belleza.

Bajo la dirección de Andrea Peláez González, el montaje cuenta la historia de siete pasajeros de una pequeña embarcación y el viaje que durante la noche realizan en altamar, en ese trayecto reciben las señales de la Luna Eva, satélite que mueve mareas y muestra horizontes. Son siete historias surgidas de una canción de cuna, las cuales construyen una hermosa metáfora que evoca ciclos lunares y de la vida.

La fuerza del espectáculo no solo reúne el virtuosismo del circo, pues su tema central son los ciclos y las transformaciones de la vida. Con actos de suspensión capilar, equilibrio mano a mano, acrobacia mezclada con acrodanza, malabarismo excéntrico, mástil, cintas aéreas y rueda Cyr, Luna Eva es una experiencia inolvidable que deja una huella profunda en el espectador.

Luna Eva integra el espacio escenográfico diseñado como una instalación en movimiento por el artista visual Alain Kerriou, quien también es responsable del diseño del vestuario y la iluminación la realizará en conjunto con el reconocido Víctor Zapatero.

Se suma la música original compuesta por Juan Pablo Villa, quien interpreta sus creaciones en vivo, junto con las artistas musicales invitadas María Emilia Martínez y Andrea Villela. El montaje cuenta con la asesoría de clown de Jesús Díaz, uno de los grandes maestros del género en México; así como la asesoría de Tango de Claudia Lora y Carlos Blanco.

El elenco está integrado por artistas circenses de gran experiencia y talento: Andrea Salas, Emiliano Gallardo, Fernanda Palacios, Leonardo Costantini, Nallely Lima y Óscar Oliveros.

Cirko de Mente ha impulsado la creación de cinco licenciaturas en Artes Circenses Contemporáneas, con validez oficial del Centro Cultural Ollin Yoliztli de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. La licenciatura tiene una duración de tres años y brinda a los estudiantes un amplio conocimiento del entrenamiento y la práctica profesional de las disciplinas y técnicas circenses, y la realización de espectáculos de circo contemporáneo con alta calidad técnica, artística y ética.

Cabe señalar que Cirko de Mente es una compañía beneficiada por el Programa México en Escena Grupos Artísticos (MEGA) del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (Sacpc)

Cirko de Mente

Somos una compañía de circo contemporáneo mexicana que, desde fines del 2003, entre fuegos de feria y lluvias de estrellas, ha recorrido selvas, hielos, desiertos, bosques y montañas, presentando sus espectáculos en diversos y prestigiosos foros, como la TOHU, Ciudad de las Artes del Circo, Montreal, Canadá; Kennedy Center of Arts, Washington, Texas, Estados Unidos; Teatro Toursky, Marsella, Francia; Fitdanz Iquique, Chile; Igloolik, Iqaluit y Kuyuak en el Gran Norte de Canadá; y en convenciones de circo en Brasil, Argentina, Alemania y España, entre otros.

En México hemos tenido el gusto de presentar nuestros espectáculos en el Teatro de la Cuidad, Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes, Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Inbal, Foro Sol, Foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario UNAM, Zócalo de la Ciudad de México, Museo Nacional de Arte, Festival Vive Latino, Festivales Internacionales de Cine de Guadalajara, Morelia y Guanajuato, Circo Atayde Hermanos y por supuesto en nuestra sede la Karpa De Mente. Además, ha impulsado, colaborado y participado en la organización y realización de festivales, encuentros y convenciones de circo en México.

