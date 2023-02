Con El Río De La Escritura, El Mar De La Memoria. Ensayos Sobre Claudio Magris, Reconocen Aporte Del Escritor A La Literatura Universal

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL) y el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia (Cclxv), llevaron a cabo la presentación editorial de El río de la escritura, el mar de la memoria. Ensayos sobre Claudio Magris (2022), libro editado y prologado por el ensayista y editor Alejandro García Abreu, en el que subraya la aportación de la obra de Magris (1939) a la literatura universal contemporánea.

Acompañado por la gestora cultural, editora, traductora de literatura italiana y ensayista literaria, María Teresa Meneses y por el ensayista y académico Jesús Silva-Herzog Márquez, el compilador se refirió a Claudio Magris como uno de los más esplendorosos escritores de la actualidad.

"Su gran aporte es el de aproximarse a los asuntos más íntimos de la vida como una aportación global que incluye a la historia y a la política", aseguró.

Además, recomendó, a quienes no conocen los textos de Claudio Magris, adentrarse a su obra, empezando por El Danubio (1988), una de las obras emblemáticas del genio italiano.

"Es un texto paradigmático a la par de Microcosmos (1997); de hecho, la recomendación sería doble porque son dos libros en los que él vierte todo su ser, todos sus conocimientos literarios, históricos, todo el aprendizaje de sus últimos viajes y convierte a El Danubio en un viaje rectilíneo, mientras que Microcosmos es un viaje circular", explicó.

Durante su participación, María Teresa Meneses manifestó que Claudio Magris es uno de los mayores autores de la literatura contemporánea, pues "nos enseñó a vivir en la percepción del presente, nos enseñó a amar a esas figuras minúsculas olvidadas por la gran historia".

"El río de la escritura, el mar de la memoria, bien podría servir para una tesis de la teoría de la respuesta literaria; es un libro para poder descomponer las diversas teorías literarias. Además, es un ejemplo de la impronta del editor, pues toda la composición y la estructura tienen que ver con la propuesta de lo que es la literatura, de la recepción de una obra que nos llega de un escrito extranjero hacia la otra lengua", dijo.

En tanto, Jesús Silva-Herzog Márquez reconoció el esfuerzo que representó la convocatoria de los autores, y afirmó que la obra celebra el genio de uno de los grandes humanistas de las últimas décadas, que fue capaz de convocar a pensadores y escritores de ambas partes del mundo, lo que la dota de una poco frecuente perspectiva hispano-mexicana.

"El título de este libro no podía ser más apropiado porque subraya el viaje que hay en el río de la escritura. Lo que se admira en el autor es esta voluntad de viaje, esta curiosidad del viajero que es un hombre dispuesto a ser seducido por el hallazgo, que se encuentra, tanto en el espacio desconocido, como en el recuerdo. No solamente es un viaje en el espacio, sino que se remonta a tiempos anteriores", refirió.

"Un elemento que me parece muy atractivo en el recorrido de estas consideraciones críticas y este mosaico de voces es la reflexión sobre la historia, la civilización, la cultura y, particularmente, sobre el tiempo humano", agregó.

Previo a la despedida institucional, la responsable del CCLXV, Dulce Chiang, leyó una carta abierta de Claudio Magris a Alejandro García Abreu, en la que el escritor triestino rinde homenaje a El río de la escritura, el mar de la memoria. Ensayos sobre Claudio Magris.

"Me he quedado sin aliento, impresionado y conmovido como pocas veces por este magnífico regalo que, una vez más y más que otras veces, los amigos y colegas hispano-mexicanos han querido hacerme. Uno de los más bellos, generosos y congeniales que se me hayan hecho a mi persona y a lo que trato de escribir, y por tanto a mi mundo, a los paisajes humanos y culturales que intento narrar en lo que escribo", expresa Magris en su misiva.

"Este libro recoge las diferentes caras de mi escritura que no nace definida ni catalogada, sino libre para buscar el modo de narrar la historia ante la que me encuentro: del relato de viaje a la crónica, de la confesión personal a la erudición, del detalle mínimo a la reflexión política", concluye la carta.

Alejandro García Abreu (Ciudad de México, 1984) es ensayista y editor. Coautor de Geopraphies du vertige dans l'oeuvre d'Enrique Vila-Matas (2013). Ha sido becario de la Fundación para las Letras Mexicanas y del programa de Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca).