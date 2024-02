Con El Programa Rita E Inez, Universos Paralelos, El Ceprodac Vuelve Al Teatro De La Danza Guillermina Bravo

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Centro de Producción de Danza Contemporánea (Ceprodac), presentarán el programa Rita e Inez, Universos paralelos en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo.

El programa reúne a dos coreógrafas de diferentes generaciones para compartir una mirada hacia el mundo femenino desde diferentes perspectivas existenciales.

Porvenir Perdido, de Silvia Unzueta, es una de las obras que conforman la tetralogía coreográfica realizada en homenaje a Carlos Fuentes, denominada 4 Miradas de Inez, programa estrenado en el Palacio de Bellas Artes el 4 de noviembre de 2023.

Basada en el libro Instinto de Inez, de Carlos Fuentes, Porvenir perdido aborda el tema esencial de su propuesta escénica, los personajes más significativos del texto del autor, así como su reflexión sobre los encuentros y la búsqueda de la pasión original, su obsesión por la “imposibilidad” de las relaciones, el grito primigenio, el entrecruce de los tiempos y la pérdida del porvenir como una constante en el entramado del discurso escénico. El diseño sonoro busca hacer sentir la atmósfera y el contexto en la dramaturgia de la pieza, así como complementar y sustentar el sentido del lenguaje del movimiento.

La segunda pieza es un estreno de la coreógrafa María Brezzo titulado Diarios de Rita Berlín, una ficción que plantea un ejercicio entre la escritura y las diferentes maneras de poner el cuerpo desde la coreografía, según el momento histórico por el que es atravesada.

Pensar al cuerpo como espacio lingüístico es la búsqueda de un enlace entre lo íntimo, lo colectivo-social y político, el cruce entre memoria individual y colectiva. Una obra que intenta exponer cómo la coreografía es capaz de generar un archivo desde el cuerpo.

Es una investigación de recorrido por las diferentes décadas de la coreografía latinoamericana, de qué formas se ha ido construyendo y poniendo el cuerpo en escena. El cuerpo como espacio para albergar otras disciplinas: el cuerpo como registro, como discurso en sí mismo, el cuerpo archivo, el cuerpo subjetivo, el cuerpo político, social, ético y escénico.

Una pieza que abre un espacio que materializa, intensifica, expande y sugiere conversaciones transdisciplinarias.

El programa Rita e Inez, Universos paralelos se presenta en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo el próximo jueves 7 y viernes 8 de marzo de 2024 a las 20:00 horas, sábado 9 a las 19:00 y domingo 10 de marzo a las 18:00.

