Con Bitácora De Lo Cotidiano El Público Podrá Reflexionar Sobre El Papel De Las Mujeres En La Humanidad

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo Nacional de San Carlos (MNSC), continúa con actividades en el marco del Día Internacional de la mujer, por lo que se realizará la visita guiada taller Bitácora de los cotidiano, el domingo 24 de marzo, a las 14:00 h.

Esta visita denominada Bitácora de lo cotidiano permitirá a los asistentes disfrutar de las imágenes femeninas con perspectiva de género. El objetivo de la bitácora es hacer primero un recorrido por la colección del MNSC, en el cual se permite abordar la vida cotidiana de algunos personajes históricos, bíblicos, o mitológicos de mujeres, para conocer diversas prácticas de violencia de género que han coexistido durante siglos. Asimismo, este evento permitirá reflexionar en torno al papel que han ocupado en la humanidad las mujeres.

Posteriormente se realizará un taller a partir del cual los participantes realizarán registros donde se expondrán vivencias cotidianas y problemáticas que enfrentan las mujeres en nuestra sociedad actual.

Entre los ejes conceptuales que se desea evidenciar en la cotidianeidad y las diferentes manifestaciones de violencia están la relación con los cuerpos, los procesos creativos y saberes heredados de generación en generación, así como un mapeo de la ciudad.

Algunos de los personajes femeninos históricos, mitológicos que se revisarán en el recorrido son santa Bárbara, una santa y mártir paleocristiana de Fenicia -actual Líbano-; Diana o Artemisa, en la mitología griega ella es uno de los 12 dioses del Olimpo representada como una diosa cazadora, símbolo de la castidad, relacionada con la Luna, los romanos la denominaron Diana, hija de Júpiter y Latona con otras características vinculadas a la Luna y la Tierra, fue la diosa romana de los partos, de la fertilidad, de la Luna y patrona de las bestias salvajes.

Otro personaje femenino que estará presente en esta visita especial será Safo, originaria de la isla griega Lesbos, actualmente denominada Mitilene, ella es una poetisa de la Grecia arcaica. Se le conoció como Safo de Lesbos y Platón la denomino la Décima musa.

En su hogar ella educaba a las jóvenes nobles de Lesbos, donde se hacían lecturas de poesía, se recitaba o cantaba confeccionando sus propias coronas y colgantes de flores, se dice que con sus poemas ella enamoraba a sus discípulas, una interpretación moralista que logró acuñar el mote de lesbianismo al amor entre mujeres. Nada más lejano de la realidad, sin embargo, ha transitado impunemente a través de la historia.

Cupo limitado a 30 personas.

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.