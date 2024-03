Coleccionistas Del Inbal Invitan A Restituir Obra De Vlady Con Declaratoria De Monumento Artístico

Con la restitución de obras de Vladímir Kibálchich Rusakov (Vlady) declaradas como Monumento artístico, promovido por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, coleccionistas privados hicieron un llamado ciudadano a devolver cualquier obra que forme parte del legado de Vlady al patrimonio del pueblo de México.

En la Casa Vlady, en el marco de la inauguración de la exposición Rembrandt y Vlady, dos genios irreverentes en la que dialogan ambos creadores, la directora general del Inbal, Lucina Jiménez López, y la rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Tania Rodríguez Mora, atestiguaron la entrega formal que realizaron las coleccionistas Dulce María Huet Covarrubias y Silvia Noemí Vázquez Solsona de dos pinturas, así como una obra más por parte de Luis López Morton, directivo de una casa de subastas, quienes colaboraron generosamente para integrar dichas piezas al acervo donado en vida por el artista Vlady al Instituto en 2004 y que, por diversas razones, no fueron entregadas conforme lo dispuso el artista ruso mexicano.

El Inbal emprendió una batalla legal y de gestión interinstitucional que ha regularizado la identificación y registro de más de 600 obras que resguarda el Centro Vlady, recinto de la UACM, entidad con la que el Inbal firmó un convenio de comodato. Parte de estas obras forman parte de la exposición Rembrandt y Vlady, dos genios irreverentes.

Los tres coleccionistas que motivados por la declaratoria de monumento artístico que el propio Instituto promovió, entregaron estas importantes piezas al acervo del Inbal e hicieron un llamado a identificar en sus colecciones, o patrimonio particular, obras que pertenezcan a dicho acervo para que se acerquen al Centro Vlady o al Instituto, a fin de proceder con ética y responsabilidad social a restituirlas.

Informó que la Dirección de Difusión y Relaciones Públicas del Inbal creó un micrositio que tiene el objetivo de orientar a coleccionistas en relación con las obras de Vlady que son declaradas monumento artístico, para que puedan ser consultadas públicamente y así tener una herramienta más que les permita a las personas "fortalecer su convicción de que esta es una obra que le pertenece al pueblo de México y a la humanidad". https://inba.gob.mx/vlady/

Las obras restituidas son Estado de ánimo, el proyecto para el cuadro Justos y Herejes, así como el Cuadro impresionista, las cuales se inscriben dentro de la política de protección al patrimonio artístico del Inbal, y en colaboración con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Al agradecer el trabajo de cada uno de los involucrados en esta restitución, la directora general del Instituto, Lucina Jiménez López, expresó que "este legado ha de convertirse en una magnífica posibilidad de seguir explorando la obra de Vlady, porque es uno de los artistas que más tiene qué decir a nuestra sociedad, más en un tiempo como el que estamos viviendo".

