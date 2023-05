Celebra El Museo De Arte Carrillo Gil El Día Internacional De Los Museos Con Dos Nuevos Proyectos

La figura femenina reclama ahora su lugar en el MACG, separándose del contexto patriarcal que la creó para situarse con libertad al interior de la exposición. Como parte de la exposición, los visitantes podrán formar parte de un espacio en donde se escuchen todas las voces y se respete la diversidad y el intercambio equitativo. La exposición El Jardín no tiene rejas estará abierta al público hasta el 25 de septiembre.

En el segundo piso se presenta El jardín no tiene rejas, que parte de un conjunto de obras de la colección fundacional del MACG, en diálogo con la pieza Mujeres en un jardín, realizada en 2021 por la artista Chantal Peñalosa para este recinto e integrada recientemente a la colección contemporánea del museo.

La muestra se articula a partir de nueve núcleos temáticos que exploran temas como la temporalidad de la existencia, tanto humana como no humana; la tensión entre la naturaleza y su culturización; la revalorización de materiales, oficios y estéticas infravaloradas, como los rótulos, el grafiti o el quehacer manual; la impermanencia y la humildad ante la grandeza del tiempo. El noveno y último núcleo, titulado Vuelta a la matriz es central para la muestra y se enfoca en la idea de la matriz como metáfora del hogar y la seguridad. En la exposición se incluirán obras, tapetes, sillones, libros y música para crear una atmósfera acogedora y hogareña. La ofensiva del polvo permanecerá en exhibición en el tercer piso del MACG hasta el 22 de octubre de 2023, contará con un programa de recorridos, charlas y talleres vinculados con los temas abordados en el trabajo de Pérez.

La potencia transformadora del trabajo de Diego Pérez, quien es miembro del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, pretende anular la división categórica entre el arte y lo útil, demostrando que los objetos que crea son hermosos porque son útiles. Para él, la hermosura no es un valor aislado ni autosuficiente, sino que hechura y sentido guardan una relación indisoluble.