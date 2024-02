Brenda Huitzil Conjuntó Literatura Y Música En La Capilla Alfonsina

Con un repertorio de piezas musicales que vinculan a literatura y la música, la soprano Brenda Huitzil ofreció un concierto en la Capilla Alfonsina, de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL) del Instituto Nacional de Bellas Ares y Literatura (Inbal), en colaboración con la Fundación CIM DARA.

El concierto Literatura y música, el cual se inscribe dentro del eje transversal de inclusión del Inbal, mediante el cual se fortalece la literatura y lectura en lengua materna, se llevó a cabo en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna,

Por su parte, Brenda Huitzil agradeció al Inbal por abrir un espacio en la Capilla Alfonsina para que la música y la literatura sigan difundiéndose en nuestra sociedad, pues “como país tenemos la necesidad de cultivarnos”. También enfatizó que el concierto es un acercamiento a los requerimientos para estudiar canto de forma profesional, una carrera que dura ocho semestres y tres años propedéuticos previos.

Para dar inicio al repertorio musical, habló sobre el vínculo antiguo que tiene la música con la literatura: “No va a ser casualidad que, en muchas de estas obras, los compositores se basaron en los poetas y libretistas más importantes de su generación. Desde ese entonces existe una gran colaboración entre escritores y músicos”.

De esta forma, interpretó Per la Gloria d'Adoravi, de Giovanni Battista Bononcini, y Lejos de ti, de Manuel M. Ponce, uno de los músicos más importantes de México.

En su segunda intervención, acerca de la música en la época medieval refirió que, si bien no hay registros de la música que existía, sí hay mucha literatura en la cual se basa la música religiosa, con lo cual dio pie para cantar Pie Jesu, del Réquiem de Gabriel Fauré, basado en la Divina Comedia. Posteriormente, mencionó la importancia de incluir piezas de carácter religioso en el estudio de la música, por el conocimiento que se concentró dentro de la iglesia durante muchos años.

La soprano enfatizó en dos de los géneros vocales más importantes, a través del Claro de luna, también de Fauré, pieza inserta en el mélodie, y que incluye letra del poeta Paul Verlaine, así como Rastlose liebe, de Franz Peter Schubert.

En su interpretación de Deh vieni non Tardar, perteneciente a Las bodas de Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart, mencionó la colaboración entre el compositor austriaco y el libretista Lorenzo da Ponte, haciendo referencia a la conjunción de la música y la literatura: “La letra, los acentos, la misma métrica del texto va muy de la mano con lo que escribía Mozart”.

En el bloque dedicado a los compositores mexicanos de distintas épocas, abordó las piezas Besos robados, de Jorge del Moral, que se basa en la música popular mexicana; Suspiro, canción para una pandemia, de Ricardo Hernández Ruiz de Esparza, quien estuvo presente durante el concierto; el aria de Marfa, de la ópera Keofar, de Felipe Villanueva; y Desesperada, de Carlos Jiménez Mabarak.

Para culminar el repertorio, Brenda Huitzil mencionó que “mientras siga habiendo gente que escriba poemas, cuentos, historias, siempre habrá alguien que se dé a la tarea de dar todavía más vida a través de estos bellos sonidos”, dando pie al aria de Julieta, Yo quiero vivir, de Charles Gounod, basada en la obra teatral de un autor italiano anterior al dramaturgo William Shakespeare.

En tanto, el presidente de la fundación, Víctor Sánchez Rueda, destacó la amplia experiencia en ensambles y coros de la maestra egresada de la Licenciatura de Canto por la Universidad Nacional Autónoma de México, y quien también ha musicalizado cuentos y poemas de Alfonso Reyes. De igual forma, puntualizó el objetivo del repertorio: “Nos adentraremos al recorrido que debe hacer cualquiera que quiera estudiar canto de manera profesional en alguna de las escuelas y conservatorios de la Ciudad de México”.

Al finalizar, Víctor Sánchez Rueda le entregó un reconocimiento por parte de la Fundación CIM DARA, así como a Javier Garciadiego, responsable de la Capilla Alfonsina, y a Eduardo Mejía.

