Una selección de arias para solista y dúo de las óperas Otello, Tosca y Carmen interpretarán la soprano Belinda Ramírez, el tenor Carlos Arturo Galván y el pianista José Alfonso Álvarez, el sábado 10 de agosto a las 11:30 horas en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte (Munal) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), con entrada libre.

En el marco del ciclo de Música de Cámara que organiza la Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBAL, los artistas ofrecerán este recital que incluye tres obras clasificadas dentro del verismo.

De acuerdo con un texto de Mariana Híjar, en 1887 Giuseppe Verdi estrenó en Milán su penúltima ópera, Otello, basada en el drama homónimo de William Shakespeare. Esta obra se distingue del resto del repertorio de Verdi por ser un claro antecedente del verismo, tradición operística posromántica surgida en Italia hacia finales del siglo XIX, cuya principal característica es la búsqueda del retrato realista de la vida y las pasiones.

Belinda Ramírez dijo que a sugerencia de Carlos Arturo Galván, quien es un excelente tenor y arreglista, el programa abre con la ópera Otello, de Giuseppe Verdi, y la primer aria será Ave Maria, para continuar con Già Nella Notte Densa y Dio! Mi Potevi Scagliar, dúo de Desdémona y Otello.

Comentó que Desdémona es el personaje ideal para una soprano lírica como ella, que no requiere de una fuerza tan tremenda como la de Otello, ni un gran volumen de voz; "es muy femenina, incluso me gustaría hacerla completa".

Posteriormente interpretarán Recóndita armonía, Mario! Mario! Mario!, dúo de Tosca y Cavaradossi y Vissi d'arte, de la ópera Tosca, de Giacomo Puccini.

Señaló que esta ópera la estudia desde hace cuatro años al lado de Daniel Garay, quien en este recital también participa como comentarista para hablar sobre las cualidades de las obras que se interpretarán.

"No me sentía capacitada para abordarla, ni con la técnica suficiente, porque se necesita una voz un poquito más grande que la mía, pero me ha fascinado".

Carmen, de Georges Bizet, es la tercera ópera seleccionada, de la que interpretarán el primer dúo de Micaela y don José, Ma Mère je la Vois, mientras que Carlos Arturo Galván cantará La flor que tú me lanzaste, para culminar con la hermosa aria de La Habanera, dijo la soprano.

Finalmente, regalarán al público la interpretación a dúo de la zarzuela La leyenda del beso. "Es un programa de grandes dimensiones, es mi pequeña contribución para mi país", afirmó Belinda Ramírez, y aunque le han ofrecido algunas actuaciones en el extranjero, "al pensar en la comida, en mi familia y en mi país, siempre regreso".

Destacó la presencia del pianista José Alfonso Álvarez, un joven de 30 años que estudia con el maestro Alfredo Domínguez y es una promesa para la música mexicana.

Belinda Ramírez se tituló como profesora de danza con mención honorífica por el INBAL en 1975. Ese mismo año comenzó sus estudios de canto en el Conservatorio Nacional de Música. Más tarde se integró a la compañía de zarzuela y opereta de Cristina Ortega, con la que interpretó roles protagónicos en 15 puestas en escena.

En 1985 representó el papel estelar de Jenny Lind en la revista musical Barnum, bajo la dirección de Manolo Fábregas. Su repertorio abarca papeles principales de ópera y opereta, como El murciélago, La traviata, Carmen, Bastián y Bastiana, Florencia en el Amazonas yPayasos.

Grabó un disco con canciones mexicanas titulado El México de siempre, bajo la dirección musical de Tito Enríquez, y uno más de dúos al lado del tenor Daniel Garay. Desde 1990 forma parte del grupo Solistas Cantantes de Ópera del INBAL.

El tenor Carlos Arturo Galván hizo sus estudios musicales en la Academia de Piano Antonio Gomezanda. Posteriormente cursó las carreras de violinista y cantante de ópera y concierto en el Conservatorio Nacional de Música. Ha cantado con las orquestas más importantes del país y junto a figuras de la ópera como Plácido Domingo, Verónica Villarroel y Fernando de la Mora.

Ha interpretado los papeles más difíciles y demandantes del repertorio para tenor, como Canio en Pagliacci, Calaf en Turandot, Radamés en Aida, Rodolfo en La boheme y Turiddu enCavalleria Rusticana, entre otros, además de interpretar repertorio sinfónico, como la Novena Sinfonía y la Misa Solemne de Beethoven; la Misa de Gloria de Puccini y las misas de losRéquiem de Mozart y Verdi.

El pianista José Alfonso Álvarez es graduado por la Escuela Nacional de Música de la UNAM y realizó la maestría en interpretación musical en la Universidad Ramón Llull de Barcelona. Se ha presentado en México, Francia, España, Luxemburgo y Cuba.





