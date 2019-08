BWW Entrevista: Gustavo Aguilar, Productor Ejecutivo de UNA CORONA PARA CLAUDIA en el Estudio Diana

En un mundo donde los musicales generalmente son grandes producciones que cuentan con extensos ensambles, "Una Corona para Claudia" se suma a los musicales de nueva generación. Un tipo de Musical contemporáneo que desafía las reglas del Musical clásico y que, gracias a eso, se convirtió inesperadamente en un éxito en España, de donde es originario.

Actualmente, "Una Corona para Claudia" se encuentra en temporada en nuestra ciudad de Guadalajara. Platiqué con el Productor Ejecutivo, Gustavo Aguilar, para comprender qué la hace tan especial; aunque más que comprenderlo, ¡me dejó con ganas de presenciarlo lo más pronto posible!

BWW: ¿De dónde viene "Una Corona para Claudia"?

GA: De Madrid, España. Se estrenó allá hace 4 años. Es una obra que desde el momento que estrenó detonó un éxito que ni los mismos autores o creativos veían venir, ya que forma parte del circuito independiente de la escena teatral española, y creo que también ese es uno de los mayores atributos de "Una Corona para Claudia", que a diferencia de los grandes musicales o la imagen tradicional que de pronto nosotros concebimos del Teatro Musical (lentejuelas, grandes producciones, etc) "Una Corona para Claudia" aprovechó esas características naturales por las que está formada, utilizó todo eso a su favor y potencializó la obra en sí, para hacerla mucha más íntima en su tipo y eso se convirtió en una de las características fundamentales para contar la historia; esa intimidad, esa cercanía... y se percibe desde la música, que es solamente un piano y una guitarra. De hecho el músico, que está todo el tiempo en escena, también forma parte de la historia como personaje.

En España le fue fantástico, estuvieron durante 4 temporadas, acaban de cerrar hace unos meses, aunque estará regresando próximamente.

BWW: ¿Cómo es que te enteras de "Una Corona para Claudia"?

GA: Llega a los oídos de mi socio Carlo Campos. Carlo y yo tenemos ya muchísimo tiempo haciendo teatro aquí en Gdl, buscando por nuestros propios medios la manera de hacer musicales. Ya nos hemos estado definiendo con un perfil muy particular, de hecho no es la primera vez que hacemos algo que viene de España; y "Una Corona para Claudia" llega a sus oídos por medio de YouTube, y una de las cosas que enamoraron a Carlo fue un video de los actores cantando una de las canciones del musical que se llama "Náufragos", inmediatamente Carlo me marca para decirme 'Acabo de escuchar esta canción, ¡ve el video, está padrísimo!'. Coincidía que una de las actrices de "Una Corona para Claudia" ya había participado en otro proyecto que nosotros habíamos hecho aquí en Gdl.

Carlo movió todos los medios, se contactó al autor y naturalmente me invita a formar parte del equipo de producción; yo más en el área técnica y en todo lo que tiene que ver con la Producción Ejecutiva. Carlo encabeza la Producción General del proyecto.

BWW: Hubo ya una temporada anterior este año, y sabemos que para ésta se buscó algo muy diferente en la dirección y en la producción, ¿podrías platicarnos un poco acerca de estos cambios?

GA: Efectivamente hubo un gran cambio. La idea inicial de la primera temporada que fue en Foro Periplo, se presentó en la primavera de este año, en marzo y abril. Esa idea desde un inicio fue para probar el proyecto. Si hay algo que "Una Corona para Claudia" tiene, que a mí personalmente me llama mucho la atención, es que es una obra para un 'nicho', entonces cuando nos sentamos en la mesa a pensar de qué manera podríamos aprovechar al máximo el ciclo de vida de "Una Corona para Claudia" aquí en Gdl, optamos por probar la obra, irnos a un foro independiente que reunía las características necesarias, y ver cómo funcionaba. Al final del día requeríamos la manera más formada posible, poner la obra ante el público y ver su reacción, sin que fuera un "work in progress" o un taller, nada de ese estilo, la obra se trabajó pensándose en que se presentara de manera formal.

Nos fue afortunadamente muy bien, pero a raíz de eso decidimos replantear una serie de detalles, ya que el encuentro con el público en la primera temporada nos aclaró el rumbo al que queríamos ir, repito, por esta cuestión de que es una obra de 'nicho'. Incluso me atrevería a contarte que siento que "Una Corona para Claudia" no es ese tipo de historia que deba presentarse todos los fines de semana durante varios meses seguidos, sino todo lo contrario, pues las funciones esporádicas van a rendir mejor fruto.

BWW: ¿Qué diferencias o cambios hay entre la producción española y la mexicana?

GA: Tomamos lo mejor de 2 mundos. Hay cambios no solamente en la producción, sino en la dirección musical y en la dirección vocal también. El trabajo de la dirección musical lo hicieron en conjunto, primeramente Mauricio Cedeño (Director) que se integró para esta segunda temporada, no únicamente se integró en la parte escénica, sino que fungió como un líder artístico y él personalmente nos pidió intervenir en la parte musical, junto con el músico Pablo Arcos, y Armando Morales que es el director vocal.

Desde un inicio queríamos retomar la esencia del montaje original en España, pues no queríamos hacer algo completamente diferente, porque al final del día creo que es importante respetar ese sello particular que el equipo español creó, que en este caso son los famosos "banquitos" que forman parte de la escenografía minimalista, y que juegan un papel muy interesante dentro del montaje, pues te remiten a diferentes espacios dentro de la historia; un elemento clave en la producción de España y que decidimos mantener; en el resto de lo escénico, vocal y musical nos tomamos ciertas "libertades" que aportan mucho a la historia.

BWW: Debo confesarte que este proyecto me llama mucho la atención y ¡no sé porqué! Pues veo que la publicidad tiene un rollo muy minimalista pero me despierta unas ganas tremendas de ir a verla aunque no sé bien de lo que trata, ¿pudieras darme una breve reseña?

GA: Al momento de platicar lo que trata... a veces siento que platicas y ¡no dices nada! Sí nos hemos sentado en repetidas ocasiones para ver cómo lo comunicamos pero creo que lo padre es decir "Ven a ver "Una Corona para Claudia" y dinos a qué te suena o a qué te sabe". Pero a grandes rasgos, son un grupo de amigos de toda la vida que conocen a Claudia en un viaje a Tapalpa en un "BlaBla Car" (App de viaje) y van precisamente en el auto de Claudia. A partir de ahí comienza una gran historia compuesta de vivencias entre ellos, es una historia realmente de amistad. Yo tengo 23 años, y siento que es una obra para la gente de nuestra generación, y aunque no me identifico con todo lo que sucede dentro de la historia, al final el discurso de maneja es este asunto de: un grupo de jóvenes en sus '20 que no saben qué hacer con su vida... ya terminaron de estudiar, pueden tener un buen trabajo, compartir piso con 6 amigos más, el trabajo paga bien aunque no es lo que les gusta, o el trato con tu mamá, la universidad... Entonces siento que expone el momento de tu vida donde te sientes estancado y no sabes hacia dónde ir, algo muy propio de esta generación.

A lo largo de la historia lanzan una serie de referencias a la cultura pop, desde series y películas hasta videojuegos... está llena de estos detalles que hace que "Una Corona para Claudia" hable sobre la realidad de nuestra vida y lo transporta a un modo súper natural: el cómo dejar de sobrevivir para vivir.

"Una Corona para Claudia" se está presentando en el Estudio Diana los viernes y sábados de agosto, a las 8:00pm y 7:00pm respectivamente. Puedes adquirir tus boletos en taquillas y en Ticketmaster.





