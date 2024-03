Asume Bethel Zúñiga Rodríguez La Jefatura De La Sección De Enseñanzas Artísticas De La Sgeia

Get Access To Every Broadway Story



El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), nombró como titular de la Jefatura de la Sección de Enseñanzas Artísticas (SEA) a Bethel Zúñiga para un periodo de cuatro años a partir de marzo de 2024.

Durante la ceremonia protocolaria la maestra Bethel Zúñiga señaló que estar al frente de la Jefatura significa una gran responsabilidad, pues ratifica la firme convicción de coadyuvar en la visibilización de la Sección de Enseñanzas Artísticas a través de acciones que fortalezcan la vida académica, promoviendo su desarrollo institucional mediante las líneas de respeto y de empatía.

Dijo que “como se ha planteado en el proyecto, se busca generar una dinámica de trabajo que dé respaldo institucional y económico a la SEA, lo cual permita impulsar, mantener y resaltar las actividades que dentro de la misma se desarrollan, así como estimular otras tantas”.

Por su parte, al entregar el nombramiento, la titular de la Sgeia, Mónica Hernández Riquelme, felicitó a Bethel Zúñiga y agradeció a las y los docentes, así como a la maestra Teresa Olmedo –quien estuvo al frente del despacho de la SEA– su desempeño y compromiso en la educación básica y la formación de estudiantes, a través de sus talleres y clases directas, pues refirió: “ayudan a formar personas con habilidades creativas y artísticas”.

La SEA es una extensión académica de la Dirección de Asuntos Académicos de la Sgeia, la cual trabaja con 14 mil estudiantes, en su mayoría niñas y niños de 6 a 12 años en edad escolar, a través de clases directas de artes plásticas; actividades académicas en apoyo a la práctica docente; actualización y apoyo docente y proyectos extraordinarios de mutua colaboración; labora en 49 escuelas primarías de la Secretaría de Educación Pública y 9 Talleres de Arte y Producción en 14 alcaldías de la Ciudad de México, dentro de las que también atiende áreas de alta marginación y una población juvenil y adulta.

Bethel Zúñiga Rodríguez es egresada de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con la Licenciatura de Docencia de las Artes por parte del Inbal. Se ha desarrollado profesionalmente en la gestión, la promoción, la difusión cultural y la docencia de las artes, actualmente labora en la Sección de Enseñanzas Artísticas, en donde lleva más de 10 años.

