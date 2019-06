Amora, la primera novela lÃ©sbica feminista en MÃ©xico cumple 30 aÃ±os de su publicaciÃ³n

Amora, de Rosamaría Roffiel, pasó a la historia por ser la primera novela lésbica feminista en México. Publicada en 1989, la obra cumple 30 años desde su primera edición, motivo por el que, en el marco del ciclo Protagonistas de la Literatura Mexicana, organizado por la Coordinación Nacional de Literatura, se llevó a cabo una charla para celebrar la fecha y homenajear a su autora.

La actividad tuvo lugar la noche de ayer en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Rosamaría Roffiel estuvo acompañada por la investigadora y escritora María Elena Olivera Córdova, quien recordó que Amora fue bien recibida desde la primera vez que se publicó, ya que "fue el tercer lugar en ventas, solamente superada por El general en su laberinto de Gabriel García Márquez y Como agua para chocolate de Laura Esquivel".

Por su parte, Rosamaría Roffiel comentó que la novela estuvo durante varios meses entre los 10 libros más vendidos. Debido al éxito se mandó a realizar el tiraje de una segunda edición, sin embargo, se quedó embodegada a causa de la censura de la época.

"La razón fue porque el gerente se enteró que su editorial había sacado un libro de temas que él consideraba prohibidos, entonces fueron bastantes los pretextos y justificaciones. Me decían que los distribuidores expresaban que no se vendía, pero luego me encontraba gente que me decía que lo estaban buscando y no lo encontraban", expresó la autora.

A partir de 1999 la situación dio un vuelco total, la suerte de sus dos libros, Amora y El para siempre dura una noche, fue totalmente distinta, pues mantienen el éxito hasta ahora, sin la censura que vivieron entonces. "No han dejado de subir, me impresiona porque caminan solos, sobre todo Amora".

Agregó que actualmente acaba de salir la cuarta edición de su libro Corramos libres ahora, publicado en 1986, en el que aborda temas y obras que otras personas le escribieron a ella, mismos que plasma en la sección De poeta a musa.

María Elena Olivera comentó que Rosamaría Roffiel es una enamorada de la vida. Ambas hablaron de las definiciones de lo que se pensaba que era el lesbianismo en los siglos XIX y XX, para luego hacer referencia a un artículo titulado ¡Timocéntricas, somos unas timocéntricas!, que viene incluido en Amora.

La escritora y periodista Rosamaría Roffiel colaboró en 1982 en la revista Fem, donde trabajó varios años, en lo que fue la primera publicación feminista de América Latina. Tiempo después, publicó Corramos libres ahora, una colección de poemas de carácter lésbico, y en 1998 una colección de cuentos sobre diversos temas, bajo la misma temática.





