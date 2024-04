Abren La Convocatoria Para El Premio Bellas Artes “Juan Rulfo” Para Primera Novela 2024

Get Access To Every Broadway Story



La Secretaría de Cultura federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), mediante la Coordinación Nacional de Literatura, la Secretaría de Cultura del estado de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Iberoamericana Puebla, convocan al Premio Bellas Artes “Juan Rulfo” para Primera Novela 2024.

Podrán participar personas escritoras mexicanas o extranjeras, con residencia mínima de cinco años en el país, con una primera novela inédita de tema libre. Se define como obra inédita la que no ha sido publicada total o parcialmente en medios impresos o electrónicos. Los trabajos deberán contar con un mínimo de 60 cuartillas y un máximo de 220.

La novela podrá estar escrita en español o en cualquiera de las lenguas originarias incluidas en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales (inali.gob.mx/clin-inali/).

Las personas concursantes deberán realizar su registro en la Plataforma de los Premios Bellas Artes de Literatura: sgba.inba.gob.mx/pbal, la cual estará abierta desde la fecha de publicación de la presente convocatoria hasta el viernes 31 de mayo de 2024 a las 13:00 h (horario de la Ciudad de México).

El jurado será designado por las instituciones convocantes y estará integrado por tres especialistas en Literatura. El fallo del jurado será definitivo e inapelable, y se efectuará en la primera semana de julio de 2024.

Para más información se pueden consultar las bases de la convocatoria en la plataforma de la Secretaría de Cultura federal o en el portal del Inbal (tinyurl.com/3fsukyb2), así como en el sitio web de la CNL (literatura.inba.gob.mx).

Promoción del género narrativo desde 1980

El Premio Bellas Artes “Juan Rulfo” para Primera Novela surgió en 1980 con el objetivo de promover el género narrativo entre jóvenes autoras y autores que no han publicado aún su primera novela.

Desde 2018 este reconocimiento extendió su convocatoria a propuestas literarias escritas en cualquiera de los grupos lingüísticos que conforman el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales (CLIN), editado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali).

En más de 40 años, escritoras y escritores, como Livia Sedeño (1980), Paulina Movsichoff (1981), Severino Salazar (1984), Víctor Hugo Rascón Banda (1991), Ignacio Padilla (1994), Alejandra Bernal (1995), Susana Wein (2000), Fernando Montesdeoca (2001), Eduardo Parra Ramírez (2008), Gabriela Guerra Rey (2016), Nora Cross (2018), Gloria G. Fons (2019), Oscar Antonio Bonilla Armijo (2020), Luis Fernando Lugo Torres (2021) y Pilar Cabrera Fonte (2022) obtuvieron este reconocimiento.

