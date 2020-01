2020: Tercera llamada y Bienvenidos a BWW México

¡Bienvenid@s a un nuevo año con BWW México!

2020 no es sólo un nuevo número en el calendario, sino la recapitulación de la segunda década del siglo XXI. Así es, ¡vaya que el mundo ha girado muy rápido entre 2010 a 2019!

BroadwayWorld México está cumpliendo 9 años de acompañarles y ofrecerles información, comentarios y reseñas del mundo del espectáculo en nuestro país, primordialmente en el ámbito teatral.

Y sin duda, para nosotros también han sido años de observar muchos aspectos en el mundo del espectáculo: el surgimiento de nuevas tendencias, temáticas, propuestas y la bienvenida a nuevas generaciones de espectadores.

Y algo que nos da mucho gusto: que la constancia, la tenacidad, la disciplina y el reconocimiento a la excelencia y calidad en su talento, le han valido a varios Mexican@s el poder haber incursionado o estar participando en montajes internacionales.

Cierto es que también hemos visto apagarse en estos años velas muy valiosas del ámbito teatral, literario, y en general cultural, y al mismo tiempo ser testigos del surgimiento de nuevos talentos que desean brillar como las grandes estrellas que les han precedido.

Lo cierto es que México tiene muchos artistas en formación que están preparándose, pero también existen aquellos que aún no tienen esas guías que les muestren cómo formarse en el ámbito de la actuación.

Hay que voltear hacia nuestros nuevos talentos. Hay que enseñarles y prepararlos para que sean verdaderos y dignos herederos de la excelencia y calidad que han logrado mujeres y hombres del espectáculo.

Pero la responsabilidad no es sólo de las nuevas generaciones de artistas. Esta va para los que ya tienen amplia o menos amplia trayectoria artística: ¿quieren abrir sus academias de actuación?. ¡Bravo! Por favor ofrezcan más oportunidades para que la cultura y las bellas artes no se pierdan.

Pero la consigna es: ¡Háganlo bien por favor! Que no sea un simple negocio para hacer dinero y sólo sirva para crear un falso ego a jóvenes generaciones que creen que lo hacen bien, y honestamente, sea actuación, baile o interpretación, su desempeño deja mucho que desear. Dirían las abuelas: No les den "atole con el dedo", haciéndoles creer que cantan, bailan y/o actúan bien, cuando en realidad no es así.

Pensemos un poco en este compromiso: comenzamos este escrito refiriendo que el tiempo entre 2010 a 2019 ha pasado muy rápido.....ya no somos tan jóvenes como antes. No olviden que hay que empezar a delegar, a heredar, pero también participando con nuestras nuevas generaciones porque todavía podemos hacerlo.

Recuerden....así nos han legado su talento, excelencia y calidad los Fábregas, Harold Prince, Jerry Herman y tantos nombres y apellidos que no pueden quedarse escritos sólo en un monumento o en una enciclopedia. Hay que preservarlos vivos por siempre.

Apoyemos autores que también están construyendo legados muy importantes y están documentando la historia del Teatro y del espectáculo en México que no debemos olvidar, porque eso fue lo que originó la Magia que ahora disfrutamos cada que se abre un telón, cuando recibimos un programa de mano, cuando tenemos nuestros boletos para la función acordada, simplemente....cuando escuchamos la Tercera Llamada.

Última reflexión:

Mientras escribo estas líneas, estoy disfrutando una de las grabaciones del musical Mack and Mabel de Jerry Herman, uno de los musicales menos afortunados del Mtro Herman, más no por eso lleno de genialidad y grandes temas para recordar.

Clásicos o no clásicos del teatro musical, o de comedia, o drama, por algo han trascendido en el tiempo. Han buscado no ser olvidadas por el público y menos por los ya artistas y los artista en formación.

El Teatro ahora incursiona en Cine....el Cine se convierte en Teatro....ambos se vuelven libros o mejor aún la versión electrónica de sus textos.....incluso en algún momento los temas de Lloyd Webber se han convertido en juego de video ( Andrew Lloyd Webber Musicals: Sing & Dance)...el Teatro (de cámara o musical) incluyen más celebridades en sus elencos (aunque dichas celebridades no hayan pisado nunca un escenario teatral o no estén del todo preparadas para musicales) para que el público asista.

Se están rompiendo muchos paradigmas, y seguramente la nueva década que comienza con este 2020 nos depara muchas más sorpresas.

En Anything Goes dirían "Todo se Vale".....Billy Elliot diría que no puede explicar lo que siente, sólo es como "Electricidad".....Mame diría "Open a new window"......Tevye aclararía "it's a Tradition!...on the other hand" y es cierto, hay que respetar cosas, pero no podemos detener al mundo.......y Mack and Mabel concluiría: "I promise you a happy ending"....aunque no sabemos que tan feliz pueda ser el final de la nueva década, lo que sí estamos ciertos es que nos invita a que tengamos los ojos bien abiertos para no dejar de admirar las maravillas naturales que nos rodean y las cosas buenas que el ser humano, entre toda su incongruencia e ignorancia y deseos de acabar consigo mismo y con los demás, todavía puede rescatar.

¡Bienvenidos al 2020! ¡Bienvenidos a la nueva década!

¡Bienvenidos a BroadwayWorld México!

Imagen: BWW Mx

Clemente Sánchez Uribe, es comentarista y promotor de cultural teatral desde hace más de 20 años, actualmente es académico de la Universidad Anáhuac México en la Facultad de Comunicación, así como productor y locutor del Programa radiofónico Tras Bambalinas...Donde el Teatro, Cobra Vida, en Radio Anáhuac 1670 de AM y por internet, todos los lunes de 5 a 7 pm. Desde 2011 es Editor Regional en Jefe para la sección México de BroadwayWorld.com





