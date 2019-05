Svelate le nomination per i Tony Awards 2019

Alle 14:30 ore italiane di oggi, 30 aprile, Bebe Neuwirth e Brandon Victor Dixon hanno annunciato i nomi delle opere teatrali (play e musical), suddivise per categorie, in gara per la prossima edizione dei Tony Awards che si terrà il 9 giugno al Radio City Music Hall di New York. Ma analizziamo nel dettaglio i candidati di questa 73esima edizione, che vede la partecipazione di 13 musical tra le 37 produzioni (e 3 performance speciali).

Con ben 14 nomination, Hadestown guida la classifica dei musical. Seguono Ain't too Proud con 12 nomination e Tootsi con 11. Fuori dal podio, a pari merito Beetlejuice e il revival di Oklahoma con 8 nomination. Seguono con 7 e 4 nomination rispettivamente The Prom e il revival di Kiss me, Kate. Guadagno 3 candidature Ther Cher Show e King Kong e chiude la classifica, con 1 sola nomination, Be more Chill.

La categoria Miglior Musical, una tra le più importanti, e Miglior Libretto sono stranamente identiche. Lo scontro vede quindi da una parte titoli del tutto inediti come Hadestown, The Prom e Ain't too Proud e titoli invece tratti da film, Tootsie e Beetlejuice.

The winner is... Fare pronostici è sicuramente difficile e azzardato: sin ora la critica si è espressa positivamente sui titoli di entrambe "le fazioni", senza snobbare quindi il carattere potenzialmente commerciale dei titoli tratti dai film. Una cosa si può affermare con sicurezza: il successo di Hadestown, una rivisitazione del mito greco di Orfeo ed Euridice in chiave folk e blues, già si intravede nelle sue 14 nomination: in ogni categoria, tralasciando quelle che premiano gli attori, il musical ha ottenuto una nomination. Stesso trend è quello di Ain't too proud, il musical jukebox sulla storia (e musiche) dei The Temptations (che non ha il premio per le migliori musiche originali). Tootsi non è comunque da meno: come gli altri due titoli padroneggia nelle tre categorie più "tecniche" del musical: miglior musical, miglior libretto e migliore regia.

And now? 831 rappresentanti del mondo teatrale (investitori, giornalisti, progettisti, tecnici, registi, attori...) hanno tempo fino alle 12 del 7 giugno per esprimere la loro preferenza. Come sempre, il processo che da qui ci accompagnerà alla notte dei Tony potrà essere responsabile di dolorose perdite: Broadway vive di un business spietato e l'aver guadagnato poche nomination (specialmente a fronte di chi ne ha ottenute 14) può portare a chiusure inaspettate e neanche molto lontane. Allo stesso tempo, ci possono essere spettacoli che pur avendo poche nomination (e poi poche statuette) continuano senza problemi la loro vita nella grande strada del Musical di New York.

Categoria Best Musical (Miglior musical)

Ain't too proud Beetlejuice Hadestown The prom Tootsie

Categoria Best Revival of a Musical (Miglior Revival)

Kiss me Kate Rodgers & Hammerstein's Oklahoma!

Categoria Best Book of a Musical (Migliore sceneggiatura)

Ain't too proud Beetlejuice Hadestown The prom Tootsie

Categoria Best Original Score (Migliore colonna sonora originale) [categoria aperta anche alle play]

Categoria Best Leading Actor in a Musical (Migliore attore protagonista di un Musical)

Categoria Best Leading Actress in a Musical (Migliore attrice protagonista di un Musical)

Categoria Best featured Actor in a Musical (Migliore attore non protagonista di un Musical)

Categoria Best featured Actress in a Musical (Migliore attrice non protagonista di un Musical)

Categoria Best Scenic Design of a Musical (Migliore scenografia)

Categoria Best Costume Design of a Musical (Migliori Costumi)

Categoria Best Lighting Design of a Musical (Miglior disegno luci)

Categoria Sound Design

Categoria Best Direction of a Musical (Migliore Regia)

Categoria Best Choreography (Migliori coreografie) [categoria aperta anche alle play]

Categoria Best Orchestrations (Migliore orchestrazione)

Nomination per produzione:

Hadestown 14 Ain't Too Proud 12 Tootsie 11 Beetlejuice 8 Oklahoma 8 The prom 7 Kiss me, Kate 4 The Cher Show 3 King Kong 3 Be More Chill 1





Related Articles Shows View More Italy Stories