Review: AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA at Teatro Nazionale

Mezzo secolo: questo è l’importante traguardo che ha raggiunto nel 2024 il musical “Aggiungi un posto a tavola”, di Pietro Garinei e Sandro Giovannini, scritta con Jaja Fiastri, con le musiche composte da Armando Trovajoli. Lo spettacolo ha debuttato al Teatro Nazionale di Milano il 7 marzo e proseguirà fino al 30 marzo per poi passare al Teatro Alfieri di Torino dal 4 al 7 aprile 2024 e ripartire nella prossima stagione in tour dal Teatro Brancaccio di Roma.

In questa edizione, prodotta da Viola Produzioni, la messa in scena della regia originale di Garinei e Giovannini è stata affidata a Marco Simeoli, già impegnato nel ruolo di Toto e poi del Sindaco e che manterrà in questa nuova edizione. Nel ruolo di Don Silvestro troviamo Giovanni Scifoni, attore stimato ed amato dal pubblico. Special Guest nel ruolo di Consolazione è Lorella Cuccarini. “La voce di lassù”, interpretata da Enzo Garinei per quattro stagioni, verrà mantenuta in suo onore. Nel ruolo di Clementina debutta Sofia Panizzi e Toto sarà interpretato da Francesco Zaccaro. Francesca Nunzi è confermata nel ruolo di Ortensia e in alcune repliche in quello di Consolazione. Completano il cast artistico 16 performer. Il cast creativo è composto dal direttore musicale Maurizio Abeni, già assistente di Armando Trovajoli; Gabriele Moreschi, scenografo che ha adattato il progetto originale di Giulio Coltellacci della celebre e ingegnosa scenografia con il doppio girevole e la grande arca; Francesca Grossi che ha adattato i disegni originali dei raffinati costumi, anche questi di Giulio Coltellacci. Il disegno luci è di Emanuele Agliati; il disegno fonico è di Emanuele Carlucci/Tommaso Macchi. Le coreografie originali di Gino Landi sono riprese da Cristina Arrò; la scena è stata realizzata dalla scenotecnica di Mario Amodio, che fu il costruttore nella prima edizione del ’74 e da Antonio Dari per la parte meccanica; i costumi sono confezionati dalla Sartoria Brancaccio.

La storia, liberamente ispirata a “After me the deluge” di David Forrest, narra le avventure di Don Silvestro, parroco di un paesino di montagna, che un giorno riceve una telefonata inaspettata: Dio in persona lo incarica di costruire una nuova arca per affrontare l’imminente secondo diluvio universale. Don Silvestro, aiutato dai compaesani, riesce nella sua impresa, nonostante l’avido sindaco Crispino che tenterà di ostacolarlo in ogni modo e l’arrivo di Consolazione, donna di facili costumi, che metterà a dura prova gli uomini del paese. Finita l’arca, al momento dell’imbarco, interviene un cardinale inviato da Roma che convince la gente del paese a non seguire Don Silvestro che a suo dire disonora l’abito che porta. Comincia il diluvio, sull'arca si ritrovano solo Don Silvestro e Clementina, la giovane figlia del sindaco perdutamente innamorata di lui. L’acqua incomincia a sommergere i paesani, Don Silvestro decide di abbandonare l’arca, rifugio sicuro, per condividere con i suoi fedeli quel terribile momento. Allora Dio, apprezzando tale gesto di infinito d’amore, interrompe il diluvio impostando l’arcobaleno. Si chiude su una tavola in festa celebrando il ritorno alla serenità benedetta da Dio.

Il musical, uno dei più longevi nel panorama italiano, non sembra aver minimamente perso la verve, la freschezza e l’innovazione della produzione originale. Vuoi per la ricchezza e le potenzialità che rendono solido questo spettacolo, vuoi per la bravura del cast artistico e tecnico - che anche nell’allestimento attuale non hanno fatto rimpiangere i grandi nomi legati alla commedia musicale che debuttò 50 anni fa. In un periodo dove le scenografie si piegano sempre di più alla tecnologia digitale, assistere ad uno spettacolo con impianto scenografico tradizionale così imponente e d’effetto è un piacere per gli occhi del pubblico che spesso applaude a scena aperta - in primo luogo durante la creazione dell’arca stessa. Le coreografie, i costumi e il disegno luce sanno ancora accompagnare le varie situazioni che via via si snodano durante la vicenda. I vari attori e i performer mostrano grandi competenze artistiche e anche affiatamento, trasmettendo al pubblico una forte intesa e un forte coinvolgimento. La Cuccarini, che torna al musical giusto in tempo dopo la chiusura della tournée di “Rapunzel”, mostra ancora una volta la sua grande professionalità, nel canto, nella recitazione e nel ballo. “A distanza di 50 anni, ho il privilegio di farne parte, nel ruolo sfidante di Consolazione: un personaggio nuovo per me, divertente e ironico. Un ruolo iconico che è stato interpretato da stelle della commedia musicale come Bice Valori e Alida Chelli. Mi impegnerò per non essere da meno”: se questa era la sua promessa, possiamo affermare che è riuscita a mantenerla. Altrettanto ottima è l’esibizione di Sofia Panizzi al suo debutto: riesce a trasmettere tutta quella freschezza e l’innocenza che il personaggio di Clementina richiedeva.

La commedia musicale è prodotta da Viola Produzioni che riesce a confermarsi come uno dei centri di produzione d’eccellenza tra i più attivi e proficui in Italia.

commedia musicale di GARINEI E GIOVANNINI

scritta con JAJA FIASTRI

musiche di ARMANDO TROVAJOLI

liberamente ispirata a “AFTER ME THE DELUGE” DI DAVID FORREST

GIOVANNI SCIFONI - Don Silvestro

special Guest LORELLA CUCCARINI – Consolazione

“La Voce di Lassù” è di ENZO GARINEI

MARCO SIMEOLI - Sindaco Crispino SOFIA PANIZZI Clementina

FRANCESCO ZACCARO - Toto FRANCESCA NUNZI Ortensia/Consolazione

ENSEMBLE

CHIARA ALBI – SIMONE BAIERI – GIUSEPPE BENCIVENGA - VINCENZA BRINI

NICO BURATTA – GIUDITTA COSENTINO – FRANCESCO DE SIMONE – ALESSANDRO DI GIULIO

ANNA DI MATTEO – MATTEO FAIETA – MARTA GIAMPAOLINO – STEFANO MARTORIELLO

ELEONORA PELUSO – ANNAMARIA RUSSO – ROCCO STIFANI – YLENIA TOCCO

In alcune repliche il ruolo di Ortensia sarà interpretato da MARTINA LUNGHI

scenografie - progetto originale di GIULIO COLTELLACCI adatt. scenografico di GABRIELE MORESCHI

costumi - disegni originali di GIULIO COLTELLACCI adattamento di FRANCESCA GROSSI

disegno luci di EMANUELE AGLIATI disegno fonico di EMANUELE CARLUCCI/TOMMASO MACCHI

direttore di produzione CARLO BUTTÒ supervisione artistica ALESSANDRO LONGOBARDI

coreografie originali di GINO LANDI riprese da CRISTINA ARRO’

direzione musicale MAURIZIO ABENI

regia originale di PIETRO GARINEI e SANDRO GIOVANNINI

ripresa teatrale di MARCO SIMEOLI

assistente di produzione VALERIA SERRAINO amministratrice di compagnia IRENE ANGELOPULOS

aiuto regia MANUELA SCRAVAGLIERI assistente coreografo VINCENZA BRINI vocal coach MARCO BOSCO

direttore di scena ALESSANDRO CATALANO capo macchinista CRISTIAN CARCIONE

macchinisti ANDREA BECCHETTI – MARCELLO AMBRA – MANUEL CARELLA

assistente al disegno luci MANUEL GARZETTA datore luci/video DIEGO BALDUZZI elettricista SERGIO SALES

fonico di sala TOMMASO MACCHI microfonista FABIO RIVELLI

adattamento costumi e sarta FRANCESCA GROSSI – trucco MICOL BARTOLUCCI

realizzazione scenografie SHAPER SCENE

realizzazione pedana e movimentazioni scenografie DARI AUTOMAZIONI

realizzazioni costumi SARTORIA BRANCACCIO

noleggio impianti luci e audio SUONO E LUCI trasporti EMANUELE FRAGRARIA

foto locandina DAVIDE MUSTO foto di scena CHIARA LUCARELLI videomaker DEBORA MANZO

realizzazioni contributi video MAATVISUAL&MAPPING

visual e coordinamento grafico LIVIA CLEMENTI

ufficio stampa SILVIA SIGNORELLI COMUNICAZIONE E SERVIZI grafica MARCO SPADONI

la colomba è addestrata da FABIO FRATTARI

si ringrazia ALESSANDRO CARIA per la memoria storica dello spettacolo

si ringrazia GIANCARLO BOTTONE in omaggio al disegno luci originale

si ringrazia la famiglia GARINEI per la concessione dell’uso della voce di ENZO GARINEI

aggiungiunpostoatavola.com #aggiungiunpostoatavola