Prorogate Fino Al 3 Luglio Le Iscrizioni Al 60° Concorso Internazionale Voci Verdiane

Il boom di richieste di iscrizioni al 60° Concorso Internazionale Voci Verdiane Città di Busseto, giunte contemporaneamente e negli ultimi istanti prima della chiusura dei termini il 28 giugno scorso, ha portato a una congestione del sistema informatico che non ha consentito a diversi artisti di completare la procedura.

Per questa ragione si è eccezionalmente deciso di prorogare tecnicamente di ulteriori 48 ore fino alla mezzanotte del 3 luglio 2024 i termini di iscrizione.

Conseguentemente, l'ammissione alla Fase Concorsuale sarà comunicata via e-mail ai candidati selezionati entro il 22 luglio 2024 (e non entro il 15 luglio, come originariamente annunciato). L'elenco degli ammessi sarà pubblicato su vociverdiane.com, teatroregioparma.it

La Fase Preliminare del Concorso, volta alla selezione di un massimo di 50 candidati, avverrà sulla base della documentazione presentata e del materiale audiovideo fornito, che sarà valutato da Alessio Vlad Direttore artistico del Teatro Regio di Parma e da Francesco Izzo Direttore didattico dell'Accademia Verdiana.

La Fase Concorsuale si svolgerà dal 2 al 7 settembre al Teatro Verdi di Busseto secondo il seguente calendario: Eliminatorie (2, 3 settembre, nelle quali saranno selezionati al massimo 24 semifinalisti), Semifinale (4 settembre, nella quale saranno selezionati un massimo di 12 finalisti), Prove musicali al pianoforte e con orchestra dei finalisti (6 settembre) e la Finale-Concerto aperta al pubblico (7 settembre), in cui i finalisti saranno accompagnati dalla Filarmonica Arturo Toscanini diretta da Fabrizio Cassi e verranno proclamati i vincitori.

Importante novità di questa edizione è la giornata dedicata al Vocal coaching dei finalisti (5 settembre), nella quale ciascuno dei finalisti potrà preparare l'aria verdiana che interpreterà alla Finale-Concerto con Francesco Izzo.

Al Concorso prenderanno parte anche i primi quattro classificati del concorso China Voci Verdiane 2024, secondo le seguenti modalità: il primo classificato verrà ammesso direttamente alla Finale-Concerto, il secondo classificato verrà ammesso alla Semifinale e il terzo e quarto classificati saranno ammessi alla Eliminatoria.

La Giuria della Fase Concorsuale è presieduta da Carlo Fontana e composta da Jonathan Friend (Metropolitan Opera, New York), Francesco Izzo (Teatro Regio di Parma), Pal Christian Moe (Glyndebourne Festival, Berlin Philharmonic Orchestra, The Norwegian National Opera, Narodni Divadlo Prague), Karen Stone (Opera Europa) e, per la sola Finale-Concerto, da Alessandro Galoppini (Teatro alla Scala, Milano), Cristiano Sandri (Teatro Regio di Torino), Ilias Tzempetonidis (Teatro di San Carlo di Napoli).

La Giuria assegnerà ai primi tre classificati il 1° Premio di 5.000 euro, il 2° Premio di 3.000 euro, il 3° Premio di 2.000 euro. Il Teatro Regio di Parma sceglierà almeno uno tra i finalisti da scritturare per la sua attività artistica nel corso dell'anno 2025. Analogamente, i rappresentanti di altri teatri in giuria potranno premiare con scritture artistiche qualunque candidato finalista, indipendentemente dalla classifica finale.

In occasione del 60° Concorso Internazionale Voci Verdiane, è istituita una seconda Giuria di professionisti e appassionati scelti dal Comune di Busseto, presenti solo alla Finale-Concerto, che assegnerà un premio speciale.

I primi tre classificati, ed eventuali altri candidati finalisti segnalati dalla Giuria, saranno invitati a partecipare al Concerto dei Vincitori, con accompagnamento al pianoforte, che si terrà nella primavera 2025 a Roncole Verdi (Busseto) presso la casa natale di Giuseppe Verdi.

Il regolamento completo e i link di iscrizione al 60° Concorso Internazionale Voci Verdiane Città di Busseto sono disponibili online su vociverdiane.com e su teatroregioparma.it.

Il 60° Concorso Internazionale Voci Verdiane Città di Busseto è indetto dal Comune di Busseto e organizzato dal Teatro Regio di Parma. Con il patrocinio del Ministero del Turismo e con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Fondazione Cariparma. In collaborazione con La Toscanini, Istituto Nazionale di Studi Verdiani.

