Previews: O-SCENA EUFORIA alla CAPPELLA ORSINI

O-SCENA EUFORIA

RASSEGNA ARTISTICA

dal 3 Settembre 2024 al 4 Ottobre 2024

La Fondazione Opera Lucifero ETS, in occasione dell’ottava edizione del Roma Comic Off 2024 e della mostra “Finzione o Verità?” ideata da Simona Sarti, Alessandra Degni e Felice Leonardi, organizza e promuove la Rassegna Artistica “O-scena Euforia”, che si terrà nella sede di Cappella Orsini (Via di Grottapinta 21) dal 3 Settembre al 4 Ottobre 2024, sotto la direzione artistica di Joyce Conte.

La rassegna avrà come tema le declinazioni dell’Euforia, intesa come quella condizione di benessere psico-fisico (reale o illusorio) che porta all’esaltazione della vita stessa: esuberanza, ironia, auto-ironia, vivacità, eccitazione, non sono che forme celebrative dovute ad un irresistibile desiderio di assaporare la gioia dell’attimo. L’Euforia è inoltre la condizione emotiva caratterizzante della maggior parte delle maschere appartenenti al Teatro Comico, dalle Fabule Atellane del IV° secolo a.C alla Commedia dell’Arte del XVI° secolo d.C, ed è proprio attraverso l’esagerazione, la finzione esasperata, che si apre quello spiraglio entro cui si possono scorgere le verità nascoste riguardanti l’individuo e la società in cui esso si muove. Tuttavia, agli occhi di una contemporaneità che ci vuole eternamente depressi per poterci rendere più manovrabili e inermi come dei burattini, l’Euforia non può che essere “Oscena”, tanto torbida e seducente da risultare censurabile. Una “grassa risata” potrebbe rivelarsi dunque un’arma efficace con cui manifestare un dissenso politico (satira), o semplicemente per esorcizzare la propria follia interiore.

IL SUGGESTIVO PALCOSCENICO DELLA CAPPELLA ORSINI

IL PROGRAMMA

La rassegna “O-scena Euforia”, che inizierà Martedì 3 Settembre per concludersi Venerdì 4 Ottobre 2024, ruota attorno ad attori, registi, musicisti, e personalità creative internazionali, che sono stati selezionati (attraverso un bando indetto a luglio) ed invitati a raccontare la propria visione di Euforia, permettendoci di costruire un programma denso, inedito e pieno di sorprese. Le proposte risultano variegate, da brillanti spettacoli teatrali a divertenti serate di cabaret, dando molto spazio anche al genere comico della “Stand Up” che sta prendendo piede in molti locali della capitale, costituendo una vera e propria tendenza: sicuramente il pubblico avrà l’occasione di rallegrarsi nelle numerose serate accuratamente organizzate, ma non mancheranno anche momenti più riflessivi riguardanti l’attualità e le sue problematiche.

Giorgio racconta e Walter Chiari si offende

Martedì 3 Settembre ore 21.00

Spettacolo d’intrattenimento di e con Giorgio Gori

“Giorgio Gori ripercorre i successi e gli insuccessi della vita di Walter Chiari, uno dei più grandi cabarettisti italiani, raccontando anche il punto di vista dei personaggi che l’hanno circondato, come Marisa Maresca, Carlo Campanili e Alida Chelli. Un omaggio in chiave umoristica che farà sorridere e ricordare”.

“Medea la Divina”

Mercoledì 4 Settembre ore 21.00 e Giovedì 5 Settembre ore 21.00

Spettacolo teatrale scritto e diretto da Massimiliano Auci

Interpretato da Giovanna Cappuccio, Giorgia Serrao e Ginevra Genna

“Ci troviamo nel camerino di Maria Callas durante la lavorazione del film “Medea” di Pier Paolo Pasolini. La grande cantante inizia a prepararsi per il set: in questo viaggio attraverso lo specchio, Maria ripercorre tutta la sua vita, e i fantasmi del suo passato busseranno alla sua porta. Una Diva decaduta, una leggenda fragile che si confessa a sé stessa e a chi la sta ad ascoltare”.

Salotto Dantesco: Comicità e Umorismo

Venerdì 6 Settembre ore 18.30

Spettacolo letterario di e con Joyce Conte

Ingresso libero

“Torna il Salotto più eclettico dell’urbe in cui il pubblico è protagonista! In questo frizzante appuntamento, saremo scortati dalle diaboliche Malebranche alla scoperta del genere comico ed umoristico, dalle scurrili e grottesche opere di Aristofane alla letteratura giullaresca, dal ghigno dialettale di Arlecchino al saggio pirandelliano sull’umorismo: una serata all’insegna del buon riso”.

“Trilogia della panchina”

Sabato 7 Settembre ore 21.00

Tre monologhi scritti da Aldo Nicolaj

Diretti e interpretati da Marcella Cortese, Musiche di Flavio Bertuccio

“Una tabaccaia tradita, una prostituta patriottica e una mendicante felice si avvicendano su una panchina: Olimpia, Emilia e Gioconda si raccontano con folle ottimismo e disperata allegria, riportandoci in un tempo passato della nostra storia e mostrandoci i difetti della nostra società con incisiva arguzia”.

“Nata di giovedì”

Lunedì 9 Settembre ore 21.00

Spettacolo teatrale scritto da Mikaela Dema, diretto da Massimiliano Auci e Giovanna Cappuccio, interpretato da Giorgia Serrao

“Serena, una creatura fragile che si nasconde in un'armatura di donna in carriera, trascorre la sua esistenza in bilico tra due uomini, in bilico tra ciò che vorrebbe essere e ciò che gli altri si aspettano che lei sia. Purtroppo per lei, il filo su cui si destreggia si spezzerà, e quello che sembrava uno scherzo innocente si trasformerà in un gioco al massacro”.

“Finzione o Verità?”

Martedì 10 Settembre ore 18.00

Inaugurazione della mostra di Simona Sarti, Alessandra Degni e Felice Leonardi

Ingresso libero

“La finzione è l’unico modo possibile per difendere la verità, mettendo in luce quel confine che rappresenta un limite e, contemporaneamente. un’opportunità. Nella sua ambiguità la finzione è anche strumento di svelamento della verità, Aletheia. Finzione o Verità è un gioco di libertà, sta a noi scegliere se rivelare l’una o l’altra”.

“Stand Up Sit Down”

Martedì 10 Settembre ore 21.00 e Mercoledì 11 Settembre ore 21.00

Spettacolo “Stand Up” di e con Federica Benazzi

Roma Comic Off Festival

“Attraverso la fusione tra il teatro ed il genere stand up, Federica racconta la ribellione di una normalissima donna che decide di scendere dalla ruota del criceto e iniziare finalmente a vivere.”

“Fantasticherie”

Giovedì 12 Settembre ore 21.00 e Venerdì 13 Settembre ore 21.00

Spettacolo Stand Up di e con Lorenzo Catalini

Roma Comic Off Festival

“Il comico Lorenzo porta sul palco temi come l’amore (non corrisposto), la morte (non la sua), la famiglia (genitori divorziati a Disneyland), la crescita, ma anche passioni come i libri (soprattutto di Geronimo Stilton) e i film: il tutto condito da uno spassoso umorismo.”

“Oreste o la nausea della vita”

Sabato 14 Settembre ore 21.00

Spettacolo teatrale scritto e diretto da Makrià Midèn

Interpretato da Makrià Midèn e Lucia Guarino, Musiche di Francesco Fasciolo

“Un Oreste svogliato e accidioso si aggira per un cimitero di giornali cercando di sfuggire al suo compito e alla sua identità: se il futuro è già scritto, se sua madre è già morta, uccisa da un altro Oreste, perché prendere parte a questo girotondo infernale? La risposta sarà fornita da sua sorella, Elettra: la vita va amata proprio perché insensata”.

“Non dovevo essere io”

Domenica 15 Settembre ore 18.00

Spettacolo teatrale di e con Francesco Rivieccio

“Un angelo custode si ritrova a proteggere un giovane attore di teatro e ne racconta la storia: una storia di viaggi, rinunce, rimborsi spese, provini andati male e qualche piccola gioia. L'angelo scopre che il suo lavoro non è tanto diverso: anche gli attori proteggono i loro personaggi, cercando di metterli sulla buona strada... proprio come un angelo custode fa con il suo uomo”.

“Quello che ve dico è tutto vero”

Domenica 15 Settembre ore 21.00 e Lunedì 16 Settembre ore 21.00

Roma Comic Off Festival

“Situazioni realmente vissute sono al centro del monologo: disavventure da bambino, incidenti, problemi di salute, catastrofi naturali… L’importante alla fine non è quel che ti capita, ma come lo affronti e Marco Giuliani vuole riderci su, sfoggiando la sua ironia e la sua cadenza romana”.

“Me lo ha detto Barbara”

Martedì 17 Settembre ore 21.00 e Mercoledì 18 Settembre ore 21.00

Spettacolo “Stand Up” di e con Lorenzo Reverberi

Roma Comic Off Festival

“Lorenzo è sempre stato affascinato dalle frasi come “era educato” oppure “salutava sempre” riferite dai vicini di casa nei confronti degli autori dei crimini più efferati degli ultimi 50 anni: lo spettacolo vuole raccontare, con tutto il suo black humor, il mondo e chi lo abita dal punto di vista di quelle persone educate e che salutano sempre”.

“Comedy in the Chapel”

Giovedì 19 Settembre ore 21.00

The International Stand Up Comedy Show

Spettacolo “Stand Up” in lingua inglese

“Il pubblico si divertirà come mai prima d’ora, grazie ad alcuni dei migliori comici internazionali che saliranno sul palco di Cappella Orsini per omaggiare la città eterna e regalare delle sane ed alcoliche risate”.

“Più forte di me”

Venerdì 20 Settembre ore 18.00

Spettacolo teatrale liberamente tratto dal libro di Rossana Campo, diretto da Claudia Rota, interpretato da Alessandro Catalucci, Umberto Cavalli e Claudia Rota

“Cosa accade se improvvisamente tuo marito annuncia che vuole andarsene a vivere con un'altra donna? Per l'equilibrio già estremamente precario della nostra protagonista è un gran colpo. Inizia così un girotondo, un po' allegro e un po' sinistro: il suo balletto personale con l'autodistruzione prende un'accelerata. E beve. Tocca il fondo. Crolla”.

Alessandro Catalucci

“Fatto con le mani”

Venerdì 20 Settembre ore 21.00 e Domenica 22 Settembre ore 21.00

Spettacolo “Stand Up” di e con Andrea Pugliese

Roma Comic Off Festival

“Questo è il monologo di stand up che l’intelligenza artificiale si è rifiutata di scrivere, pieno di parole vere, turbe certificate, inadeguatezze inevitabili, orgogliosamente cringe, implacabilmente comico”.

“Diario di Eva”

Sabato 21 Settembre ore 21.00

Spettacolo teatrale tratto da Mark Twain nella versione di Dario Fo e Franca Rame, diretto da Silvia Giorgi, interpretato da Berta Filacchione, musiche di Fabio Porroni

“Eva, la prima donna, racconta il periodo immediatamente successivo alla sua nascita attraverso il diario delle sue giornate. La seguiamo nei giardini dell’Eden, quando scopre l’incanto dello spettacolo della natura, ma la vediamo anche ironicamente smarrita nell'idea che la sua presenza al mondo sia un esperimento, il frutto di un gioco perpetrato da un essere misterioso che la scruta e la osserva”.

“La lacrima di Pierrot”

Domenica 22 Settembre ore 18.00

Spettacolo di Teatro/Danza scritto e diretto da Valeria Maria Lucchetti, interpretato da Pamela Micarelli, Angelica Dini, Gemma Costa de Valeria Maria Lucchetti, musiche di Giuseppe Lucchetti

“Rivisitandone la malinconia, Pierrot è ritratto nella geometria plastica di un andamento che,

estasiato dalla vista della Luna, anela a farne sua amante. I tentativi rocamboleschi e ben

poco assennati di acciuffare il chiarore agognato, si traducono in un costante spegnimento dello

scintillio latteo stesso, e lui si confonde, chiedendosi se è Luna o Pierrot”.

“Io Filumè”

Lunedì 23 Settembre ore 21.00

Spettacolo teatrale di e con Franco Di Corcia Jr, musiche di Mattia Pagni

“Io Filume' è la storia di Franco: la storia di un uomo, la storia di un artista, la storia del Teatro che si fa. Un racconto estremamente intimo e personale che fa rivivere la Filumena Marturano di Eduardo De Filippo in veste contemporanea come se fosse un'altra Filume'. Un omaggio all'umano, agli artisti (che non si sono mai arresi) e al mito sempre moderno dell’eroina eduardiana”.

“Profili di donna”

Martedì 24 Settembre ore 21.00

Spettacolo teatrale di e con Paola Polifrone

Profili di donna è una storia che parla a tutti, donne e uomini, talvolta con asprezza, altre con dolcezza e altre ancora cercando di strappare un sorriso. Questo spettacolo si accontenta di condividere l’immagine stratificata della donna, di questo tempo o di un altro, di una cultura o di un’altra, che urla la sua voglia di vivere nella grande piazza universale che il teatro rappresenta.

“Cowboys #2”

Sabato 28 Settembre ore 21.00

Spettacolo teatrale scritto da Sam Shepard, diretto e interpretato da Francesco Terranegra e Rachele Spinozzi

“Due attori entrano in scena come due marinai, navigando meravigliati verso una scatola luminosa, contenente i giochi dell’infanzia. Emergono giochi e costumi che ripercorrono parte della storia americana, luoghi comuni di personaggi, maschere e situazioni che sono arrivati fin qui: il Vietnam, il jazz, la schiavitù, il baseball, ma soprattutto i cappelli da cowboys”.

“Femminile singolare”

Domenica 29 Settembre ore 21.00

Spettacolo d’intrattenimento di e con Lucia Ciardo, Francesca Targa e Andrea Pugliese

“Un format variegato, profondamente sincero e divertente, sulla complessità del mondo femminile Protagoniste sono proprio le donne: nevrotiche, disordinate, frivole, sensuali, pragmatiche e perennemente impegnate in una lotta di genere verso una società ancora molto maschilista”.

LUCIA CIARDO

“In cima non ci sono fiori”

Mercoledì 2 Ottobre ore 21.00

Spettacolo teatrale di e con Giada Fasoli

“É l’estate del 1863 quando Alessandra Boarelli, detta Nina, tenta la prima ascesa italiana al Monviso. Una donna, madre di tre figli, colta e libera, con lo spirito d’alpinista nel sangue.

Purtroppo la sua scalata verrà arrestata dal maltempo, lasciando alla Storia il primato

della prima ascesa italiana al Club Alpino guidato da Quintino Sella”.

“Blu abisso”

Giovedì 3 Ottobre ore 21.00

Spettacolo teatrale scritto e diretto da Antonio Mocciola, interpretato da Graziano Purgante

“La mitica figura dipinta del tuffatore di Paestum prende vita in un monologo di struggente bellezza, sospeso tra la vita e la morte. Quel ragazzo tutto nudo di 2500 anni fa ci parla ancora adesso, col suo sgomento, coi suoi desideri, con la sua candida voglia di sondare ogni abisso, e risalire a galla intatto”.

“La veggente”

Venerdì 4 Ottobre ore 21.00

Spettacolo teatrale scritto e diretto da Esper Russo, interpretato da Tiziana Biscontini e Aldo Marinucci

“Uno spettacolo scomodo, che riporta parole difficili da ascoltare per gli spettatori. La Veggente ci indica un cammino di passi liberatori e scopre che il destino di ciascuno di noi ce lo portiamo dentro. Esper Russo mette in scena una profezia contemporanea tra gesto, parola e musica”.

CONTATTI

La Fondazione Opera Lucifero ETS resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o prenotazione in merito agli eventi in programma e vi ricorda che potrete prenotare un posto al seguente link: https://www.fondazioneoperalucifero.org/2024/08/15/rassegna-artistica-o-scena-euforia/

fondazioneoperalucifero@gmail.com

cell. 3395374315

Ufficio stampa

Andrea Cavazzini

press@quartapareteroma.it

cell. 329.41.31.346

Comments