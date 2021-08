Hi Jakarta Production Announces Sound of Miracle II, Afterall Broadway Concert

Hi Jakarta Production has announced Sound of Miracle II, Afterall Broadway Concert. The streaming rules were posted on the company's Instagram. See below:

Cara Menggunakan Kode Voucher:

1. Masuk ke https://live.kiostix.com/play/event/sounds-of-miracle-22. Masukkan kode voucher (unique code) yang sudah diterima3. Untuk dapat menggunakan fitur chat box, pastikan setelah Anda memasukan kode voucher (unique code) isi kolom "Name" dengan nama pengguna4. Penonton akan masuk ke halaman live streaming

Untuk kendala berkaitan dengen black screen/screen loading:

1. Jika Anda memakai jaringan Indihome, dimohon untuk restart wifi terlebih dahulu sebelum pertunjukkan

2. Jika Anda memakai jaringan Telkomsel, dimohon untuk airplane mode terlebih dahulu sebelum pertunjukkan

3. Hal ini berguna untuk restart jaringan

4. Pastikan jaringan internet dalam kondisi yang baik