A compter du 1er juillet 2022, Thomas Lauriot dit Prévost quitte ses fonctions de Directeur général du Théâtre du Châtelet après cinq années passées à son service, pour mener à bien d'autres projets professionnels.

A cette même date, Frédéric Ivernel* est nommé Administrateur général du Théâtre du Châtelet.

Xavier Couture, Président du Conseil d'Administration, proposera au Conseil d'Administration de lancer un appel à candidature, afin de désigner à l'automne 2022 une nouvelle direction artistique.

Xavier Couture :

« Je souhaite, au nom du Conseil d'Administration et des équipes du Théâtre, remercier vivement Thomas Lauriot dit Prévost pour son engagement constant durant ces cinq années. Il aura occupé ses fonctions au cours d'une période délicate pour le Théâtre du fait de la nécessité de retisser un lien fort avec le public après la fermeture pour travaux et d'un environnement sanitaire inédit, complexe et incertain pour l'ensemble du spectacle vivant. Dans ce contexte, et avec le concours de toutes les équipes dont il a toujours salué l'investissement et le talent, il a su proposer une programmation musicale créative et audacieuse, toujours avec la volonté d'ouvrir le Châtelet au plus grand nombre et aux plus grands artistes. Nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans la réalisation de ses nouveaux projets.

Le Théâtre du Châtelet est un lieu d'exception qui participe pleinement au rayonnement culturel de la Ville de Paris. Je suis heureux d'en confier la responsabilité opérationnelle à Frédéric Ivernel dont la connaissance du Théâtre et les qualités professionnelles sont indiscutables. Je sais pouvoir compter sur lui et le comité de direction pour accompagner le Théâtre au mieux des intérêts du public, des artistes et des collaborateurs.

L'appel à candidature initié dès cet été après aval du Conseil d'Administration devrait permettre en outre de désigner une nouvelle direction artistique à l'automne 2022.

Les saisons artistiques 22-23 et 23-24 permettront au public de découvrir, entre autres propositions de programmation, de grandes comédies musicales, des créations originales, ainsi que des spectacles co-présentés avec le Théâtre de la Ville. »