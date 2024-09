TARU SORMUSTEN HERRASTA Returns to Tampere in December

Enter Your Email to Unlock This Article



Tampereen Teatteri, Tampere-talo ja Tampere Filharmonia kutsuvat sinut elämäsi seikkailuun, kun J. R. R. Tolkienin rakastettu klassikko Taru Sormusten herrasta™ saa maailman kantaesityksensä Tampere-talon Ison salin näyttämöllä 23. elokuuta 2024. Teoksen on dramatisoinut Sami Keski-Vähälä.

Ainutlaatuisessa suurtuotannossa yhdistyvät ikimuistoinen teatteritaide, Tuomas Kantelisenuusi teosta varten säveltämä ja Tampere Filharmonian tulkitsema musiikki sekä Sorin Sirkuksen hämmästyttävä sirkustaide. Mukana on myös Teatteri NEON näyttelijöitä.

Hobitit, haltiat, örkit, entit ja muut hahmot heräävät henkiin, kun eeppinen fantasiaseikkailuTaru Sormusten herrasta™ muuntuu näyttämölle täysin ennennäkemättömällä tavalla. Tampereen Teatterin ja Tampere-talon tuottaman suurteoksen ohjaa Mikko Kanninen.

Päärooleissa loistavat mm. Ella Mettänen (Frodo), Antti Reini (Aragorn), Ville Majamaa(Gandalf) ja Risto Korhonen (Klonkku).

Alkuperäisteoksen on suomentanut Kersti Juva. Näytelmän hahmojen nimet ovat Juvan suomennoksesta.

Teosta suositellaan kouluikäisestä ylöspäin. Esityskieli suomi.

Tekstitys suomeksi ja englanniksi. Kuvailutulkkaus suomeksi (tarvitset älypuhelimen lisäksi omat kuulokkeet). Tekstitys ja kuvailutulkkaus mobiilisovellus Subtitle Mobilella.

Perustuu J. R. R. Tolkienin teokseen The Lord of the Rings™, jonka oikeudet on lisensoinut Middle-earth Enterprises. Teoksen esitysoikeuksia valvoo Nordic Drama Corner.

THE LORD OF THE RINGS and the characters, items, events, and places therein are trademarks of Middle-earth Enterprises, LLC used under license by Tampere Theatre and Tampere Hall. All rights reserved.

