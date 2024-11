AINA JOKU EKSYY Comes to Tampereen Teatteri Next Year

Enter Your Email to Unlock This Article



Kuusikymppinen Hanna Rinne (Mari Turunen) on saanut aivoinfarktin ja herää tuperruksissa sairaalassa. Näytelmän edetessä sairas, huonomuistinen ja haparoitunut Hanna käy läpi elämänsä vaiheita lapsuudesta aikuisuuteen. Muistoissa menneet tapahtumat sekoittuvat humoristisesti nykyisyyteen.

Hannan aikuiset lapset, Aki (Kai Vaine) ja Liisa (Annuska Hannula) vierailevat äidin sairasvuoteella ristiriitaisin tuntein. Molempia painaa äidin vuosia jatkunut alkoholismi sekä kipu hylätyksi tulemisen tunteesta, jonka he lapsina kokivat äidin jättäessä perheensä. Samalla heillä molemmilla on voimakas mielipide siitä, kumpi on alkoholisoituneen äidin kanssa toiminut oikein, hänestä huolehtinut ja ongelmissa auttanut.

Reko Lundánin riipaiseva ja monisävyinen näytelmä avaa koskettavalla tavalla kuvitteellisen Rinteen perheen tarinan. Teksti on kirjoitettu hersyvästi suurella lämmöllä. Henkilöiden kohtalot ovat samaistuttavia ja tuntuvat aidoilta. Näytelmän maailma on surkuhupaisan koskettava, eikä aina tiedä pitäisikö sen äärellä itkeä vai nauraa.

Näytelmän ohjauksesta vastaa uusi nuoren polven ohjaaja Jaakko Kiljunen. Ohjaustyö on hänen lopputyönsä Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun. Teoksen sovitus sijoittuu osittain nykypäivään ja osa kohtauksista Tampereelle. Näin 1990-luvun lopulla kirjoitettu näytelmä tulee meitä kaikkia lähemmäs ja siitä voi löytää kosketuspintaa myös omiin henkilökohtaisiin kokemuksiin ja tuntoihin.

