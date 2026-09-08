Uvas de California Realzan Recetas para Reuniones Otoñales

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Las reuniones de otoño adoptan muchas formas, desde ocasiones especiales con seres queridos hasta veladas en el vecindario y elegantes encuentros. Para los anfitriones, estas oportunidades de entretener a lo grande requieren comidas frescas y sabrosas, bebidas e ingredientes que complementen una temporada que vale la pena celebrar.

Ya sea que sirva un plato principal espectacular, comparta platos pequeños o haga de bartender (o las tres cosas a la vez), las uvas de California pueden ser el ingrediente versátil que realza tanto los platillos como las bebidas. Su delicioso sabor jugoso y su toque de color dan vida a las recetas otoñales, como el pollo asado, los wraps de lechuga o los cócteles.

También puede probar congelarlas para reemplazar los cubitos de hielo en las bebidas, usarlas como cobertura para crostini o simplemente colocarlas en vasos o tazones para disfrutarlas como un refrigerio fresco y saludable, mientras rompe el hielo y espera a que se sirva la comida.

Para encontrar más consejos, trucos y recetas para entretenimiento otoñal, visite GrapesFromCalifornia.com.

Porciones: 6

1 pollo entero (aproximadamente 4 libras)

1 cucharada de mantequilla, a temperatura ambiente

1 cucharadita de sal de mar

3/4 cucharadita de tomillo seco

pimienta recién molida, al gusto

2 tazas de uvas rojas y negras Uvas de California

1/3 taza de chalotes finamente picados

1/3 taza de vino blanco seco

hojas de tomillo fresco, para decorar (opcional)

Precaliente el horno a 375 °F.

Enjuague el pollo y séquelo con papel absorbente; colóquelo en una bandeja para hornear de 13 x 9 pulgadas. Unte mantequilla sobre la superficie del pollo y espolvoree con sal, tomillo y pimienta al gusto. Hornear durante 45 minutos.

Agregue las uvas, los chalotes y el vino a la bandeja y hornear 30-40 minutos más, o hasta que las uvas se ablanden y los muslos alcancen una temperatura interna de 165 °F en el termómetro de cocina.

Retire del horno y cubra con papel aluminio; deje reposar 15 minutos antes de cortar. Coloque las uvas, los chalotes y los jugos de cocción en un tazón y sirva sobre las rebanadas de pollo. Decore con hojas de tomillo fresco, si lo desea.

Información nutricional por porción: 260 calorías; 29 g de proteína; 11 g de carbohidratos; 9 g de grasa (31 % de las calorías provenientes de la grasa); 3 g de grasa saturada (3 % de las calorías provenientes de la grasa saturada); 90 mg de colesterol; 480 mg de sodio; 1 g de fibra.

Porciones: 6

Uvas encurtidas:

1/3 taza de vinagre de arroz sin sazonar

2 cucharadas de azúcar

1/2 cucharadita de semillas de cilantro

1/2 cucharadita de semillas de mostaza

1/4 cucharadita de hojuelas de chile rojo trituradas

1 1/2 taza de Uvas de California, cortadas por la mitad

2 cucharadas de cebolla morada finamente picada

Carne bulgogi:

1/2 libra de carne de res redonda o filete sirloin

1/3 taza de salsa bulgogi, más cantidad adicional para servir (opcional)

2 cucharadas de vinagre de arroz sin sazonar

1 cucharadita de aceite de sésamo

1/2 cucharada de aceite vegetal

12 hojas grandes de corazones de lechuga romana, limpias y secas

cebollina picada (la parte verde)

Para preparar las uvas encurtidas: En una cacerola pequeña, mezcle el vinagre, el azúcar, las semillas de cilantro, las semillas de mostaza y las hojuelas de chile; lleve a fuego lento. Retire del fuego y revuelva para disolver el azúcar; deje enfriar hasta que esté tibio.

Incorpore las uvas y la cebolla y reserve para que se enfríen. Deje reposar 1 hora, revolviendo ocasionalmente.

Para preparar la carne bulgogi: Corte la carne en tiras pequeñas del tamaño de un bocado.

En un tazón mediano, mezcle 1/3 de taza de salsa bulgogi, el vinagre y el aceite de sésamo, luego agregue la carne. Deje marinar 1 hora, revolviendo ocasionalmente.

En una sartén grande a fuego medio, caliente el aceite vegetal. Con una cuchara ranurada o pinzas, retire la carne de la marinada y agréguela a la sartén. Saltee hasta que la carne esté bien cocida y dorada, revolviendo constantemente; deje enfriar.

Para servir: Coloque cantidades iguales de carne y uvas encurtidas en las hojas de lechuga romana y espolvoree con cebollina. Sirva de inmediato con salsa bulgogi adicional, si lo desea.

Información nutricional por porción: 150 calorías; 11 g de proteína; 20 g de carbohidratos; 3.5 g de grasa (21 % de las calorías provenientes de la grasa); 1 g de grasa saturada (6 % de las calorías provenientes de la grasa saturada); 25 mg de colesterol; 65 mg de sodio; 1 g de fibra.

Porciones: 2

3/4 taza de uvas verdes Uvas de California

hielo

6 cucharadas (3 onzas) de whiskey

1 cucharada de jugo de limón amarillo fresco

1 cucharadita de pasta de tamarindo

gotas amargas o bitters para cócteles, al gusto

En un tazón mediano, machaque las uvas hasta que estén trituradas y en trozos pequeños. Pase a dos vasos bajos y agregue hielo casi hasta el tope.

En una coctelera o tazón pequeño, combine el whiskey, el jugo de limón y la pasta de tamarindo; agite o mezcle. Agregue unas gotas de bitter, al gusto. Vierta en los vasos sobre las uvas y revuelva energéticamente para enfriar y diluir ligeramente.

Información nutricional por porción: 140 calorías; 0 g de proteína; 11 g de carbohidratos; 0 g de grasa (0 % de las calorías provenientes de la grasa); 0 g de grasa saturada (0 % de las calorías provenientes de la grasa saturada); 0 mg de colesterol; 0 mg de sodio; 1 g de fibra.

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