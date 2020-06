Opéra de Dijon Announces 2020-21 Season

Opéra de Dijon in France has announced its 2020-21 season.

Görge le rêveur - October 16-20, 2020

Zemlinsky's "Görge le rêveur" is set to be conducted by Marta Gardolińska in a production by Laurent Delvert. Peter Wedd, Helena Juntunen, Susanna Hurrell, Andrew Greenan, Piotr Lempa, Allen Boxer, Alexander Sprague, Wieland Satter, Piotr Lempa, Aurelie Jarjaye, Kaëlig Boché, and Aline Martin star.

Le Palais enchanté - December 11-17, 2020

Rossi's "Le Palais enchanté" stars Victor Sicard, Arianna Vendittelli, Fabio Trümpy, Deanna Breiwick, Mark Milhofer, Lucía Martín-Cartón, Mariana Flores, Grigory Soloviov, Kacper Szelążek, André Lacerda, Valerio Contaldo, Gwendoline Blondeel, and Alexander Miminoshvili. Leonardo García Alarcón conducts Fabrice Murgia's production.

Tosca - February 24-March 6, 2021

Sunyoung Seo sings the title role in Puccini's "Tosca" alongside Mykhailo Malafii and Dario Solari. Roberto Rizzi Brignoli conducts the production by David Bobée.

La voix humaine and Point d'orgue - March 26-30, 2021

Poulenc's "La voix humaine" and Escaich's "Point d'orgue" will be performed in a double with Patricia Petibon starring in the Poulenc work and Jean-Sébastien Bou and Cyrille Dubois in Escaich's opera. Jérémie Rohrer conducts Olivier Py's production.

Věc Makropulos - May 25-30, 2021

Janáček's "Věc Makropulos" will star Sabine Hogrefe, Torsten Kerl, Michael Gniffke, Katerina Hebelkova, Martin Bárta, Alexander Geller, Karel Martin Ludvik, Timothée Varon, Lila Hajosi, and Johanna Brault. Stefan Veselka conducts Philipp Himmelmann's production.

Magnificat - October 1, 2020

Leonardo García Alarcón conducts Gwendoline Blondeel, Christopher Lowrey, Fabio Trümpy, and Andreas Wolf perform Bach and Colonna's "Magnificat."

Paroles de femmes - October 3, 2020

Natalie Dessay and Philippe Cassard perform a recital entitled Paroles de femmes.

Les Vepres - November 22, 2020

Andrei Petrenko conducts Rachmaninoff's "Les Vêpres."

Karin Deshayes - January 1, 2021

Karine Deshayes performs a New Years concert with conductor Pierre Bleuse. The program will include music by Bizet, De Falla, Chabrier, Verdi, Rossini, Mascagni, and Massenet.

Die Zauberflöte - January 10-12, 2021

Marlène Assayag, Sophie Karthäuser, Elena Galitskaya, Julian Prégardien, Rafael Fingerlos, and Mark Omvlee star in concert performances of Mozart's "Die Zauberflöte." Andreas Staier conducts.

Winterreise - January 24, 2021

Thomas Bauer and Jos van Immerseel perform Schubert's Winterreise.

Jakub Józef Orliński - February 3, 2021

Jakub Józef Orliński performs a recital alongside Michał Biel.

Saint Matthew's Passion - March 18, 2021

Leonardo García Alarcón conducts Bach's Saint Matthew's Passion with soloists Ana Quintans, Mariane Beate Kielland, Valerio Contaldo, Fabio Trümpy, Andreas Wolf, and Thomas Bauer.

Dvořák Mass - April 8, 2021

Anass Ismat conducts Dvořák Mass in D Major.

Maurizio Prosperi - May 2, 2021

Anass Ismat conducts Maurizio Prosperi and choeurs from the Opéra de Dijon.

Véronique Gens and Susan Manoff - June 2, 2021

Véronique Gens and Susan Manoff perform a program of French music by Offenbach, Gounod, Saint-Saens, Duparc, Dubois, Hahn, and Polignac.

Amore Siciliano - June 4, 2021

Leonardo García Alarcón conducts a program entitled Amore Siciliano with Mariana Florès, Filippo Mineccia, Mathias Vidal, and Matteo Bellotto.

