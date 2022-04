With Only Two Performances A NIGHT ON BROADWAY Talks About Two Brazilians in Search of the American Dream on the Great White Way

Uma Noite na Broadway (A Night on Broadway) is a very funny musical comedy, directed by Fernanda Chamma, and book by Marília Toledo and Emilio Boechat, that brings together hits from some of the great Broadway musicals successfully produced in Brazil such as: West Side Story, Cabaret, Chicago, The Little Mermaid, Beauty and the Beast, Lion King, Les Misérables, among others.

The play tells the story of two Brazilian artists at different times in their careers: Bella Bianchi (Fabi Bang) is an extremely self-centered actress who hires an American agent and travels to New York to audition for a musical. While Jota Camargo (Thiago Machado) is a Brazilian actor who moved to the United States five years ago with the dream of making an international career, but who so far lives on underemployment as a salesman at the TKTS counter, stagehand and waiter. Bella and Jota, even if they don't like each other, end up becoming allies to try to win in Uncle Sam's land.

"Diversão, diversão e diversão!". É dessa maneira curiosa e bem-humorada que a diretora Fernanda Chamma descreve Uma Noite na Broadway, que faz duas únicas apresentações - dias 20 e 27 de abril - às 21h, no Teatro Santander, localizado no Complexo JK Iguatemi. O musical, mais uma coprodução da IMM e da EGG Entretenimento, da empresária Stephanie Mayorkis, é estrelado por Fabi Bang e Thiago Machado.

Thiago Machado (as Jota Camargo)

and Fabi Bang (as Bella Bianchi)

photo by Caio Gallucci

Escrito por Marília Toledo e Emílio Boechat, com direção musical de Jorge de Godoy e Rafael Marão, "Uma Noite na Broadway" conta a história de 2 atores brasileiros tentando a sorte na Meca dos grandes musicais em Nova York. Entremeando as situações que esses personagens se colocam na busca pela fama, a comédia musical faz uma celebração aos mais de 20 anos do gênero no Brasil. Com uma dramaturgia ágil, os altos e baixos são costurados por músicas de grandes clássicos que marcaram os palcos mundiais. Versões brasileiras consagradas de superproduções interagem com a trama proposta pelos autores, como West Side Story, Mamma Mia!, Wicked, O Violinista no Telhado, Les Misérables, A Pequena Sereia, Rent, O Rei Leão, A Bela e a Fera, O Fantasma da Ópera e Grease.

"Desde a concepção, nosso objetivo sempre foi o de criar um espetáculo divertido, alto astral e que divertisse o público. Quando soubemos que Fabi Bang e Thiago Machado conseguiriam estar na montagem, aí tivemos a certeza desse caminho, porque ambos tem um timing único de comédia e são estupendos atores/ cantores", lembra a diretora Fernanda Chamma.

Para ela, a presença de um coro também foi fundamental para incluir uma coreografia eficiente em cena. "Não acreditamos em piruetas nesse espetáculo, mas na movimentação inteligente dos atores e elementos no palco que, em sintonia com grandes músicas conhecidas do público, compõem uma linguagem cênica única", diz.

Para garantir a agilidade da montagem, o cenário criado pela Interface Filmes, de Luciana Ferraz e Otavio Juliano, será feito de projeções que levam a diversos ambientes, sempre ambientados em Nova York e na Times Square, convidando o público a uma viagem lúdica sem sair das poltronas do Teatro Santander.

Stephanie Mayorkis, sócia da EGG Entretenimento, e diretora da IMM reflete: "Uma Noite na Broadway é um espetáculo de qualidade feito por pessoas que amam musicais para um público que ama musicais. É uma diversão, justamente nesse momento de retomada em que precisamos sorrir mais do que nunca depois de um período tão complicado".

Fabi Bang as Bella Bianchi, an extremely self-centered actress

photo by Caio Gallucci

Alan Adler, CEO da IMM complementa: "Estamos muito felizes em poder brindar o público de São Paulo e do Brasil com mais esse belo espetáculo. É mais uma oportunidade para posicionar São Paulo como destino dos amantes dos grandes musicais. Espero que o público, além de ir ao teatro, possa desfrutar de todas as atrações que a Cidade oferece".

Sinopse:

Uma Noite na Broadway é uma divertida comédia musical, que reúne sucessos de alguns dos grandes musicais da Broadway produzidos com sucesso no Brasil como: West Side Story, Cabaret, Chicago, A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, Rei Leão, Les Misérables, entre outros. A peça conta a história de dois artistas brasileiros em diferentes momentos de suas carreiras: Bella Bianchi (Fabi Bang) é uma atriz extremamente autocentrada que contrata uma agente norte-americana e viaja para Nova York com o objetivo de participar da audição para um musical. Enquanto Jota Camargo (Thiago Machado) é um ator brasileiro que se mudou para os Estados Unidos há cinco anos com o sonho de fazer carreira internacional, mas que até o momento vive de subempregos como vendedor no guichê da TKTS, contrarregra e garçom. Bella e Jota, mesmo não se gostando, acabam tornando-se aliados para tentar vencer na terra do Tio Sam.

Thiago Machado as Jota Camargo, a Brazilian actor

with the dream of making an international career.

photo by Caio Gallucci

SERVIÇO

UMA NOITE NA BROADWAY

Dias: 20 e 27 de abril de 2022

Horários: Quartas-feiras, às 21h

Local: Teatro Santander

Endereço: Shopping JK Iguatemi - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041

Classificação etária: Livre, menores de 12 anos acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Comprovante de Vacinação: De acordo com o decreto municipal n°60.488, de 27 de agosto de 2021, o Teatro Santander pedirá comprovante de vacinação (físico ou virtual) contra a Covid-19 e, para ajudar as pessoas que não possuírem, disponibilizará wi-fi e equipe para auxiliar o download do aplicativo.

Uso de máscaras: o Teatro Santander está alinhado com o novo decreto da Prefeitura, que torna facultativo o uso de máscaras em ambientes fechados.

PREÇOS

VIP - R$60,00 meia entrada e R$120,00 inteira

SUPERIOR - R$25,00 meia entrada e R$ 50,00 inteira

FRISA PLATEIA SUPERIOR - R$25,00 meia entrada e R$ 50,00 inteira

BALCÃO - R$25,00 meia entrada e R$ 50,00 inteira

FRISA BALCÃO - R$25,00 meia entrada e R$ 50,00 inteira

*Clientes Santander têm 30% de desconto nos ingressos inteiros, limitados a 2 por CPF.

INGRESSOS

Internet (com taxa de conveniência): https://www.sympla.com.br/

Bilheteria física (sem taxa de conveniência:

Atendimento Presencial: Todos os dias 12h às 18h. Em dias de espetáculos, a bilheteria permanece aberta até o início da apresentação.

Autoatendimento: A bilheteria do Teatro Santander possui um totem de autoatendimento para compras de ingressos sem taxa de conveniência 24h por dia.