Video: Watch Footage from CANTANDO NA CHUVA (SINGIN' IN THE RAIN) in Brazil

Watch performance footage from the Brazilian production of Cantando Na Chuva (Singin' in the Rain), now in performances at Teatro Sérgio Cardoso through June 16.

Baseado no clássico filme de 1952, o musical Cantando na Chuva se passa em Hollywood no final da década de 1920. As estrelas do cinema mudo Don Lockwood e Lina Lamont vivenciam a impossível transição para o cinema falado, por conta da voz estridente de Lina, que arranca risadas da plateia.

Enaltecida por doses certeiras de comédia, romance, dança e sapateado, a trama se aquece com a paixão inesperada de Don com a corista contratada para dublar a superestrela Lina. O musical é divertidíssimo e indicado para toda a família, com coreografias inesquecíveis, além do memorável número da canção “Singin’ in the Rain”, levado aos palcos com o desafio técnico de fazer chover em cena.

Cantando na Chuva é apresentado pelo Ministério da Cultura e pela Comgás, tem patrocínio master da Brasilprev, patrocínio do Sem Parar e apoio da Prosegur, Rio Branco, Radisson Blu São Paulo e da Dona Deôla.

