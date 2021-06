VIDEO: Theatro Municipal do Rio de Janeiro Streams TOCATA E FUGA

Theatro Municipal do Rio de Janeiro streamed its performance of Tocata e Fuga this weekend.

Sejam bem-vindos ao espetáculo Toccata e Fuga, com os artistas do Municipal Cícero Gomes, Ricardo Amado e Carlos Mendes e o coreógrafo e diretor de vídeo Victor Ciattei.

Hoje, vocês irão conferir uma apresentação que tem como conceito a volta do bailarino ao lar artístico em meio a tantas incertezas que o atual momento trás.

Check out the performance below!