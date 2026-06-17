UM לUGAR PARA NÓS – FROM BROADWAY TO BRAZIL to Celebrate the Jewish Legacy Behind Broadway's Greatest Musicals.

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On August 16, the prestigious Sala São Paulo will host the premiere of Um לugar Para Nós – From Broadway To Brazil (A Place For Us), a special benefit concert presented by Brazil’s Ministry of Culture and the Congregação Israelita Paulista as part of the institution’s 90th anniversary celebrations. Directed by Gustavo Barchilon, the production brings together some of the most celebrated names in Brazilian musical theatre for an evening dedicated to music, memory and the cultural exchanges that helped shape both American and Brazilian performing arts traditions.

Featuring special appearances by Thiago Abravanel, Marcos Veras, Assucena, Felipe Grytz and Avi Bursztein, alongside renowned musical theatre stars Alessandra Maestrini, Bruna Guerin, Giulia Nadruz, Kiara Sasso, Samantha Schmütz and Soraya Ravenle, the concert will be hosted by Dan Stulbach and accompanied by the São Paulo Big Band and Orchestra. The creative team includes musical director Antonio de Arruda Ribeiro, scriptwriter and curator Claudio Erlichman, lighting designer Maneco Quinderé, Costume Designer Fábio Namatame and BARHO Produções.

More than a musical retrospective, the show explores the profound influence of Jewish composers, lyricists and producers on the development of Broadway and American popular music. Through songs from beloved classics such as West Side Story, Chicago, Cabaret, Funny Girl, Hello, Dolly!, Fiddler on the Roof and Wicked, audiences will revisit the work of legendary creators including Irving Berlin, George Gershwin, Ira Gershwin, Leonard Bernstein, Stephen Sondheim and many others whose contributions helped define the Great American Songbook and transformed Broadway into a global cultural phenomenon.

The title itself carries a powerful message. Inspired by the lyric from Somewhere “There’s a Place for Us” from Bernstein’s West Side Sntory, it symbolizes hope, belonging and coexistence. The replacement of the letter “L” with the Hebrew letter ל (Lamed) reflects values traditionally associated with learning, ethical responsibility and personal growth—principles that have guided the Congregação Israelita Paulista throughout its nine decades of work in education, culture and interfaith dialogue. The production also pays tribute to the pioneers who introduced Broadway musicals to Brazilian audiences and celebrates the 25th anniversary of the modern revival of musical theatre in Brazil, highlighting the enduring power of art to connect cultures, generations and communities.

Dirigido por Gustavo Barchilon e reunindo algumas das maiores estrelas do teatro musical brasileiro, o espetáculo celebra a extraordinária contribuição da comunidade judaica para a criação e o desenvolvimento do musical americano. A montagem também presta homenagem aos pioneiros que ajudaram a construir a história do teatro musical no Brasil, em uma noite de celebração à arte, à memória e ao legado de gerações de artistas.

O Ministério da Cultura e a Congregação Israelita Paulista (CIP) apresentam, no dia 16 de agosto, às 19h, na Sala São Paulo, o espetáculo beneficente Um לugar Para Nós – da Broadway ao Brasil, uma grande celebração da música, da memória e da diversidade cultural que marcará as comemorações dos 90 anos da instituição judaica mais tradicional do país. Reunindo algumas das maiores vozes e personalidades do teatro musical brasileiro, a montagem contará com participações especiais de Thiago Abravanel, Marcos Veras, Assucena, Felipe Grytz e Avi Bursztein, além de um elenco formado por seis artistas que ajudaram a construir a história recente do gênero no Brasil: Alessandra Maestrini, Bruna Guerin, Giulia Nadruz, Kiara Sasso, Samantha Schmütz e Soraya Ravenle. A condução da noite ficará a cargo de Dan Stulbach, acompanhado pela São Paulo Big Band e Orquestra. Com direção geral de Gustavo Barchilon, direção musical de Antonio de Arruda Ribeiro, roteiro e curadoria de Claudio Erlichman, design de luz de Maneco Quinderé, figurinos de Fábio Namatame e produção da BARHO Produções, o espetáculo propõe uma emocionante viagem pela história do teatro musical, desde suas origens na Broadway até sua consolidação como um dos gêneros mais populares da cena cultural brasileira.

Uma homenagem aos criadores da Broadway

A história da Broadway, do jazz e da canção popular norte-americana está profundamente ligada à trajetória de artistas judeus que transformaram a cultura do século XX. Um לugar Para Nós – da Broadway ao Brasil revisita essa extraordinária contribuição por meio de um repertório que celebra compositores e letristas responsáveis por moldar o imaginário musical de gerações. O espetáculo presta homenagem a nomes fundamentais como Irving Berlin, George e Ira Gershwin, Leonard Bernstein, Stephen Sondheim, Jerry Herman, Burt Bacharach, Jerome Kern, Harold Arlen, Kander & Ebb, Sheldon Harnick, Jerry Bock e Stephen Schwartz, entre muitos outros criadores que ajudaram a construir aquilo que hoje é conhecido como o Great American Songbook. Ao longo da apresentação, o público percorrerá algumas das páginas mais importantes da história do teatro musical através de canções imortalizadas em espetáculos como West Side Story, Chicago, Cabaret, Funny Girl, Hello, Dolly!, Yentl, Um Violinista no Telhado, Gypsy, Follies, Wicked, A Noviça Rebelde, Annie, La Cage Aux Folles, O Mágico de Oz, A Pequena Sereia e muitos outros clássicos que atravessaram gerações.

A força criativa dos imigrantes que reinventaram a música americana

Entre o final do século XIX e o início do século XX, milhões de judeus deixaram a Europa Oriental em busca de liberdade e oportunidades nos Estados Unidos. Instalados principalmente em Nova York, seus filhos e netos encontraram na música, no teatro e no entretenimento um caminho de ascensão social e expressão artística. Foi dessa experiência de imigração, adaptação e pertencimento que surgiu uma das mais importantes revoluções culturais da era moderna. A tradição musical judaica encontrou o ragtime, o blues, o jazz e posteriormente o swing, criando uma linguagem artística inteiramente nova. Dessa fusão nasceram canções e espetáculos que definiram a identidade cultural americana e transformaram a Broadway em um fenômeno mundial. Mais do que uma retrospectiva musical, Um לugar Para Nós – da Broadway ao Brasil propõe uma reflexão sobre identidade, diversidade, imigração e convivência entre culturas. O espetáculo acompanha uma trajetória que passa pelos coros das sinagogas, pelo teatro ídiche, pelo klezmer, pelo Harlem, pelo Tin Pan Alley, pela Broadway e por Hollywood, revelando como diferentes tradições culturais se encontraram para criar uma das expressões artísticas mais influentes do último século.

Um título carregado de significado

O nome do espetáculo nasce de um dos versos mais emblemáticos da história dos musicais: There’s a Place for Us, da canção Somewhere, composta por Leonard Bernstein para West Side Story. A música expressa a esperança de um mundo mais justo, humano e acolhedor — mensagem que permanece atual e universal. A substituição da letra “L” pela letra hebraica ל (Lamed) reforça essa dimensão simbólica. Na tradição judaica, o Lamed está associado ao aprendizado, à busca por conhecimento, ao crescimento espiritual e à responsabilidade ética. Valores que dialogam diretamente com a trajetória da Congregação Israelita Paulista ao longo de seus 90 anos de atuação em defesa da educação, da cultura, da cidadania, do diálogo inter-religioso e da dignidade humana.

Homenagem aos 25 anos da retomada do teatro musical brasileiro

Além de celebrar os criadores judeus da Broadway, o espetáculo também presta homenagem aos 25 anos da retomada do teatro musical no Brasil, movimento que transformou o gênero em um dos mais importantes segmentos das artes cênicas nacionais. A montagem recorda a contribuição pioneira de dois produtores fundamentais para essa história: Victor Berbara e Oscar Ornstein, responsáveis por trazer ao Brasil, a partir da década de 1950, algumas das mais importantes produções internacionais da Broadway. Graças à visão desses empresários, o público brasileiro conheceu espetáculos que se tornariam marcos da cena nacional, entre eles Hello, Dolly!, Mame, Irma La Douce, Como Vencer na Vida sem Fazer Força, Promises, Promises, Chicago e Evita. Ao conectar a trajetória dos artistas judeus que ajudaram a criar a Broadway com a história dos pioneiros que introduziram o gênero no Brasil, Um לugar Para Nós – da Broadway ao Brasil celebra o poder transformador da arte, da imigração e do encontro entre culturas, reafirmando a importância da música como instrumento de memória, pertencimento e esperança. Mais do que um espetáculo, a apresentação será um encontro entre gerações, tradições e histórias que ajudaram a construir tanto a cultura norte-americana quanto a brasileira, em uma noite especial dedicada à celebração dos 90 anos da Congregação Israelita Paulista.

SERVIÇO:

UM לUGAR PARA NÓS – DA BROADWAY AO BRASIL

Data: 16 de agosto

Horário: 19h

Local: Sala São Paulo

Praça Júlio Prestes, 16 - Campos Elíseos, São Paulo – SP

Ingressos: de R$ 50,00 a R$ 500,00

Vendas pelo link: cip.org.br/musical

Realização: Congregação Israelita Paulista (CIP) e Ministério da Cultura

Patrocínio: Itaú, Bemol, Rosset, Banco Safra, Tricostyl, Smart Storage e Aurora.

Direção Geral: Gustavo Barchilon

Direção Musical: Antonio de Arruda Ribeiro

Roteiro e Curadoria: Claudio Erlichman

Apresentação: Dan Stulbach

Elenco: Alessandra Maestrini, Bruna Guerin, Giulia Nadruz, Kiara Sasso, Samantha Schmütz e Soraya Ravenle.

Participações Especiais: Thiago Abravanel, Marcos Veras, Assucena, Felipe Grytz e Avi Bursztein.

Com a São Paulo Big Band e Orquestra

Design de luz: Maneco Quinderé

Figurinos: Fábio Namatame

Produção: BARHO Produções