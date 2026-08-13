O CÉU DE BIBI FERREIRA Brings the Legacy of Brazil’s “Grand Dame of Theater” to São Paulo

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São Paulo - Brazil — After moving audiences in Rio de Janeiro and enjoying a successful run in Porto Alegre, O Céu de Bibi Ferreira arrives in São Paulo for the first time. The musical opens August 20 at Teatro do SESI-SP, at Centro Cultural FIESP, for a free season through September 20, with performances Thursday through Saturday at 8 p.m. and Sundays at 7 p.m. The production celebrates the life and legacy of Bibi Ferreira (1922–2019), one of the most iconic figures in Brazilian performing arts.

Written by Gabriel Chalita, directed by Gustavo Barchilon and featuring musical direction by Carlos Bauzys, the production stars Giulia Nadruz, Bárbara Sut, Fernanda Biancamano and Carol Botelho, who portray different facets of Bibi Ferreira. Rather than offering a conventional biography, the musical blends songs, memories, stories and characters from her remarkable career, creating a theatrical journey through themes of identity, love, art and memory. The creative team also includes set designer Natália Lana, lighting designer Ana Luzia de Simoni, Costume Designer Karen Brusttolin, and movement directors Roberta Serrado and Natacha Travassos.

The production first premiered in Rio de Janeiro as part of the reopening program of Teatro Sesc Ginástico, where it was warmly received by audiences and critics, before moving to Porto Alegre. Its São Paulo engagement brings the musical to a city that played an important role in Bibi’s career. “Receiving O Céu de Bibi Ferreira at Teatro do SESI-SP is an opportunity to celebrate the legacy of one of the greatest artists in the history of Brazilian theater,” says Anna Helena da Costa Polistchuk, Cultural Activities Analyst at Centro Cultural FIESP. She adds that the free production reflects SESI-SP’s commitment to expanding access to culture while preserving the memory of Brazil’s performing arts.

Known as the “Grand Dame of Brazilian Theater,” Bibi Ferreira enjoyed a career spanning more than 75 years as an actress, singer, director, composer and television presenter. The daughter of legendary actor Procópio Ferreira and Spanish dancer Aída Izquierdo, she made her stage debut at just 24 days old. Among her celebrated credits were My Fair Lady, Man of La Mancha, Gota d’Água and Piaf, a Vida de uma Estrela da Canção, while as a director she helped shape landmark shows for artists including Maria Bethânia and Clara Nunes. Bibi officially retired from the stage in 2018 and died in Rio de Janeiro in 2019, at 96. O Céu de Bibi Ferreira now brings her extraordinary story back to the stage for a new generation.

Bibi Ferreira (1922–2019) built a career spanning more than 75 years as an actress, singer, director, composer and television presenter.

photo by Willian Aguiar/Divulgação.

O Céu de Bibi Ferreira chega pela primeira vez a São Paulo para uma temporada gratuita no Teatro do SESI-SP, no Centro Cultural FIESP. O musical estreia em 20 de agosto e permanece em cartaz até 20 de setembro, com sessões de quinta a sábado, às 20h, e aos domingos, às 19h.

Com texto de Gabriel Chalita, direção de Gustavo Barchilon e direção musical de Carlos Bauzys, a montagem reúne em cena Giulia Nadruz, Bárbara Sut, Fernanda Biancamano e Carol Botelho. As quatro atrizes se revezam na interpretação de diferentes facetas de Bibi Ferreira, em um espetáculo que revisita a trajetória de uma das maiores artistas da história do teatro brasileiro.



Depois de emocionar plateias no Rio de Janeiro e conquistar o público em uma bem-sucedida temporada em Porto Alegre, O Céu de Bibi Ferreira chega pela primeira vez a São Paulo. O musical estreia em 20 de agosto no Teatro do SESI-SP, no Centro Cultural FIESP, para uma temporada gratuita que segue até 20 de setembro. As apresentações acontecem de quinta a sábado, às 20h, e aos domingos, às 19h. A montagem oferece ao público uma jornada afetiva e poética pela vida e pela carreira de Bibi Ferreira (1922–2019), uma das figuras mais influentes da história das artes cênicas brasileiras. Com texto de Gabriel Chalita, direção de Gustavo Barchilon e direção musical de Carlos Bauzys, O Céu de Bibi Ferreira reúne quatro atrizes em cena — Giulia Nadruz, Bárbara Sut, Fernanda Biancamano e Carol Botelho — que se desdobram para representar diferentes facetas da lendária artista.

Em vez de apresentar um retrato biográfico convencional, o musical utiliza memória, identidade e emoção como pontos de partida dramatúrgicos. Canções, relatos e personagens associados à extraordinária trajetória de Bibi são costurados em uma linguagem teatral que transita entre o íntimo e o universal. A produção chegou inicialmente aos palcos do Rio de Janeiro como parte da programação de reabertura do Teatro Sesc Ginástico, onde recebeu forte acolhida do público e da crítica. Em seguida, a temporada em Porto Alegre ampliou a repercussão do espetáculo. Agora, o musical chega a São Paulo, cidade que também desempenhou um papel importante na trajetória artística de Bibi Ferreira.

Four actresses share the stage to recreate the memories, characters and emotions of Bibi Ferreira’s extraordinary career.

photo by Guilherme Logullo.

No centro de O Céu de Bibi Ferreira estão questões que ultrapassam a biografia de sua protagonista: o que permanece de um artista depois que as cortinas se fecham? Como a arte e a memória atravessam gerações? E de que maneira uma vida dedicada ao palco pode continuar inspirando espectadores que nunca tiveram a oportunidade de vê-la em cena? O resultado pretende ser mais do que uma homenagem: é uma experiência teatral sensorial e afetiva, que apresenta às novas gerações a extraordinária dimensão artística de uma mulher que ajudou a transformar o teatro musical brasileiro.

“Receber O Céu de Bibi Ferreira no Teatro do SESI-SP é uma oportunidade de celebrar o legado de uma das maiores artistas da história do teatro brasileiro”, afirma Anna Helena da Costa Polistchuk, analista de Atividades Culturais do Centro Cultural FIESP. “Ao homenagear sua trajetória por meio de uma montagem de excelência artística, o espetáculo aproxima diferentes gerações de uma personalidade fundamental para a cultura nacional”. Segundo Polistchuk, receber a produção também reafirma o compromisso do SESI-SP com a democratização do acesso à cultura. “Ao acolher esta produção, o SESI-SP reafirma seu compromisso com a democratização do acesso à cultura, oferecendo ao público uma programação gratuita e de qualidade que valoriza a memória das artes cênicas e fortalece a produção artística brasileira”.

A realização é da Luar de Abril Produções, com direção de produção de Guilherme Logullo. A equipe criativa conta ainda com cenografia de Natália Lana, desenho de luz de Ana Luzia de Simoni, figurinos de Karen Brusttolin e direção de movimento de Roberta Serrado e Natacha Travassos.

Memory, identity, love and art come together in O Céu de Bibi Ferreira,

a theatrical tribute to one of Brazil’s greatest performers.

photo by Guilherme Logullo.

Relembrando Bibi Ferreira

Poucas carreiras no teatro brasileiro podem se igualar à longevidade e à amplitude da trajetória de Bibi Ferreira. Nascida Abigail Izquierdo Ferreira, no Rio de Janeiro, ela era filha do lendário ator brasileiro Procópio Ferreira (1898-1979) e da bailarina espanhola Aída Izquierdo (1903-1985). Sua relação com o palco começou praticamente desde o nascimento: aos 24 dias de vida, participou da peça Manhãs de Sol, substituindo uma boneca no espetáculo. Depois de passar parte da infância no exterior, onde estudou dança, música e línguas, Bibi fez sua estreia profissional oficial em 1941, na peça A Pousadeira. Pouco depois, fundou sua própria companhia teatral e construiu uma carreira que abrangeu praticamente todas as áreas das artes cênicas.

Embora tenha dominado tanto o teatro clássico quanto a comédia, Bibi tornou-se especialmente celebrada por sua extraordinária potência vocal, presença magnética e interpretações de grande intensidade dramática no teatro musical. Entre seus trabalhos mais marcantes estão as montagens brasileiras de My Fair Lady, O Homem de La Mancha, Gota d’Água e Piaf, a Vida de uma Estrela da Canção. Este último permitiu que ela mergulhasse na trajetória de uma das grandes figuras da música do século XX, a cantora francesa Édith Piaf (1915-1963).

Sua influência, porém, foi muito além de suas próprias performances. Como diretora, Bibi Ferreira teve papel importante na história da música popular brasileira, dirigindo e estruturando espetáculos históricos de grandes cantoras, entre elas Maria Bethânia e Clara Nunes (1942-1983). Também atuou como apresentadora de televisão e compositora, revelando a versatilidade extraordinária que fez dela uma figura singular da cultura brasileira. Bibi despediu-se oficialmente dos palcos em 2018, depois de uma carreira que se estendeu por mais de 75 anos. Morreu no Rio de Janeiro, em 13 de fevereiro de 2019, aos 96 anos.

Com O Céu de Bibi Ferreira, sua história retorna aos palcos não como uma peça de museu, mas como uma memória teatral viva. Em São Paulo, o público terá a oportunidade de reencontrar a voz, a personalidade e o legado artístico de uma mulher que ajudou a definir o teatro brasileiro — e cuja presença continua a ecoar muito depois de sua última cortina.

The musical introduces a new generation to the extraordinary voice, talent and legacy of Bibi Ferreira.

photo by Guilherme Logullo.

Ficha técnica

Texto: Gabriel Chalita

Direção: Gustavo Barchilon

Direção musical: Carlos Bauzys

Elenco: Giulia Nadruz, Bárbara Sut, Fernanda Biancamano e Carol Botelho

Cenografia: Natália Lana

Iluminação: Ana Luzia de Simoni

Figurino: Karen Brusttolin

Direção de movimento: Roberta Serrado e Natacha Travassos

Desenho de som: Gabriel D’Angelo

Direção de produção: Guilherme Logullo

Realização: Luar de Abril Produções Ltda.

SERVIÇO

O Céu de Bibi Ferreira

Temporada: 20 de agosto a 20 de setembro

Sessões: quinta a sábado, 20h; domingo, 19h

Local: Centro Cultural FIESP – Teatro do SESI-SP | Av. Paulista, 1.313 (em frente à estação Trianon-Masp do metrô)

Ingressos: SESI Eventos

Classificação: livre

Duração: 70 min

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