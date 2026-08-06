Laila Garin Stars as Édith Piaf in New Brazilian Musical PIAF – EU NÃO ME ARREPENDO (Je ne regrette rien)
by Claudio Erlichman. The production runs from August 07th through 30th, at Teatro Bradesco.
São Paulo - Brazil — A new musical celebrating the life and legacy of legendary French singer Édith Piaf (1915-1953) will premiere on August 7 at Teatro Bradesco in São Paulo. Produced by Aventura, PIAF – Eu Não Me Arrependo (PIAF – I Regret Nothing) stars Laila Garin in the title role, with an original book by Newton Moreno and Alessandro Toller and direction by Sergio Módena. The production traces Piaf's extraordinary journey from a childhood marked by poverty to becoming one of the most celebrated voices of the twentieth century.
Backed by a nine-piece orchestra under the musical direction of Claudia Elizeu and joined by a cast of 16 performers, Garin performs many of Piaf's signature songs, including “La Vie en Rose”, “Hymne à l'Amour”, “Padam, Padam”, “Milord”, and “Non, Je Ne Regrette Rien”. The production also reunites the actress with Aventura after the acclaimed Elis, A Musical, marking another milestone as she celebrates 30 years of her career.
Beyond revisiting Piaf's greatest musical achievements, the show explores the personal struggles that shaped her life, including the loss of her great love, boxer Marcel Cerdan (1916-1949), her health battles, and her resilience through adversity. It also highlights her involvement with the French Resistance during World War II, revealing the remarkable woman behind one of the world's most recognizable voices.
"For us, telling Piaf's story is about overcoming the destiny imposed upon us while celebrating female strength, solidarity, and the inspiring life of a woman who never regretted her choices," says Aniela Jordan, Aventura's Artistic Director. Combining large-scale staging with timeless music, PIAF – Eu Não Me Arrependo offers audiences an intimate portrait of an artist whose extraordinary legacy continues to inspire generations.
PIAF – Eu Não Me Arrependo leva aos palcos a emocionante trajetória da lendária cantora francesa em uma superprodução estrelada por Laila Garin.
Com dramaturgia de Newton Moreno e Alessandro Toller e direção de Sergio Módena, o espetáculo acompanha a vida de Édith Piaf por meio de seus maiores sucessos, como "La Vie en Rose" e "Non, Je Ne Regrette Rien", revelando a força, a paixão e a capacidade de superação da artista.
Produzido pela Aventura, o musical inicia temporada em 7 de agosto, no Teatro Bradesco, em São Paulo.
Com dramaturgia original de Newton Moreno e Alessandro Toller e direção de Sergio Módena, o espetáculo acompanha a extraordinária trajetória de Piaf (1915-1963), desde a infância marcada pela pobreza nas ruas de Paris até se tornar uma das vozes mais influentes e admiradas do século XX. Ao longo da narrativa, o musical revela as conquistas e tragédias que moldaram sua vida, destacando a força, a determinação e a capacidade de superação que fizeram dela um dos maiores ícones da música mundial. Acompanhada por uma orquestra de nove músicos, sob direção musical de Claudia Elizeu, e por um elenco de 16 atores, Laila Garin interpreta alguns dos maiores clássicos da artista, entre eles "La Vie en Rose", "Hymne à l'Amour", "Padam, Padam", "Milord" e a inesquecível "Non, Je Ne Regrette Rien".
A montagem marca o reencontro de Garin com a Aventura, após o enorme sucesso de Elis, A Musical, espetáculo no qual deu vida à inesquecível Elis Regina (1945-1982). Celebrando 30 anos de carreira, a atriz assume agora o desafio de interpretar outra voz histórica da música, recriando não apenas sua potência vocal, mas também a intensidade emocional que transformou Piaf em um fenômeno artístico.
Nascida em Paris, em 1915, Édith Piaf foi descoberta enquanto cantava nas ruas de Pigalle, iniciando uma carreira que a transformaria em uma estrela internacional. O sucesso, porém, foi acompanhado por profundas perdas pessoais, entre elas a morte de seu grande amor, o boxeador Marcel Cerdan (1916-1949), além de graves problemas de saúde, dependência química e uma série de acidentes que comprometeram sua qualidade de vida. Ainda assim, Piaf jamais deixou de subir ao palco, transformando suas dores em interpretações que atravessaram gerações. Além de revisitar os momentos mais conhecidos de sua carreira, o musical lança luz sobre aspectos menos explorados de sua biografia, como seu envolvimento com a Resistência Francesa durante a Segunda Guerra Mundial, seus intensos relacionamentos amorosos e sua obstinação em continuar cantando mesmo quando sua saúde já estava bastante debilitada. A narrativa culmina com "Non, Je Ne Regrette Rien", canção que se tornou não apenas um de seus maiores sucessos, mas também a mais perfeita tradução de sua maneira de encarar a vida.
"Contar a história de Piaf é falar sobre vencer o destino que nos é imposto, mas também celebrar a força feminina, a solidariedade e a trajetória inspiradora de uma mulher que enfrentou todos os desafios sem jamais se arrepender de suas escolhas", afirma Aniela Jordan, diretora artística da Aventura. Reconhecida por produzir montagens de grande porte, a Aventura combina, mais uma vez, narrativa envolvente, encenação grandiosa, ambientação de época e um repertório formado por canções que permanecem vivas no imaginário popular. Mais do que reconstituir a carreira de Édith Piaf, PIAF – Eu Não Me Arrependo apresenta um retrato sensível da mulher por trás da lenda — uma artista que transformou sofrimento em arte e cuja voz continua emocionando plateias ao redor do mundo mais de seis décadas após sua morte.
PIAF- EU NÃO ME ARREPENDO
Newton Moreno e Alessandro Toller - Dramaturgia
Sergio Módena – Direção
Com Laila Garin (Piaf), Luísa Vianna (Piaf alternante), Bernardo Berro (Louis Leplée / Charles Dumont), Bruna Pazinato (Marlene Dietrich, Marguerite), Claudio Lins (Jean Cocteau / General Wetcher), Erika Riba (Dedée / Santa Teresa), Gabriel Vicente (Louis Gassion / Jacques Pill / Théo Sarapo), Leonardo Ventura (Raymond Asso / Bourgeat), Luciana Ramanzini (Momone), Martina Blink (Marianne Michel / Marie Dubas / Simone / Mãe de Piaf), Patrick Amstalden (Marcel Cedran / Bruno Coquatrix), Thiago Marinho (Louis Dupont / Mitty Goldin / Loulou) e Bruno Ospedal, Carol Lippi, Shantala Marthins, Vitor Veiga e Vinicius Cosant.
Cláudia Elizeu - Direção Musical
Alonso Barros - Coreografia
Karen Brusttolin - Figurino
Gabriel D'Angelo - Desenho de Som
Marcela Altberg - Casting
Bianca Caruso - Direção de Produção
Aniela Jordan - Direção Artística e Produção Geral
Luiz Calainho - Direção de Negócios e Marketing
De 7 a 30 de agosto – Teatro Bradesco (SP)
Quintas e sextas, às 20h. Sábados, às 16h e 20h. Domingos, às 15h.
Ingressos (1º lote) de R$ 50 a R$ 300
Classificação: 12 anos