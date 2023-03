Popular Movie in the 1990s, Musical O GUARDA-COSTAS (Bodyguard) Opens in São Paulo

The Bodyguard is a 2012 stage musical with a book by Alexander Dinelaris, based on the popular 1992 film The Bodyguard, with the score featuring songs recorded by Whitney Houston including "One Moment in Time", "I Wanna Dance with Somebody" and her cover version of Dolly Parton's "I Will Always Love You". The show tells the story of rock superstar Rachel Marron who hires the titular bodyguard, Frank Farmer, to protect her from a stalker. As Frank works to keep Rachel safe, the two fall in love.

The Braziian cast is headed by the talented actress and singer Leilah Moreno, who plays the role of the diva and barely leaves the scene throughout the show, and by actor Fabrizio Gorziza, who gives life to the bodyguard.

Box office success in 1992, the classic "The Bodyguard" marked the debut of the diva Whitney Houston in the movies. And this beautiful story experienced by her and actor Kevin Costner is given a theatrical version in O Guarda-Costatas - O Musical, directed by Ricardo Marques and associated director Igor Pushinov, which premieres at Teatro Claro, on March 16th.

O elenco é encabeçado pela talentosa atriz e cantora Leilah Moreno, que interpreta o papel da diva e quase não sai de cena durante todo o espetáculo, e pelo ator Fabrizio Gorziza, que dá vida ao guarda-costas

Leilah Moreno (as Rachel) and Fabrizio Gorziza (as Frank)

photo by Felipe Quintin

Sucesso de bilheteria em 1992, o clássico "O Guarda-Costas" marcou a estreia da diva Whitney Houston no cinema. E essa bela história vivida por ela e pelo ator Kevin Costner ganha uma versão teatral em O Guarda-Costas - O Musical, com direção de Ricardo Marques e direção associada de Igor Pushinov, que estreia no Teatro Claro, no dia 16 de março.

A direção musical é assinada por Paulo Nogueira, e o elenco encabeçado pela talentosa atriz e cantora Leilah Moreno, que interpreta o papel da diva e praticamente não sai de cena durante todo o espetáculo, e pelo ator Fabrizio Gorziza, que dá vida ao guarda-costas.

Em cena, ainda estão Talita Cipriano, Davi Martins, Pedro Galvão, Marcelo Goes, Vinicius Conrad, Nalin Junior, Victor Barreto, Alvaro Real e Daiana Ribeiro. Já o ensemble traz os experientes bailarinos Mari Saraiva, Danilo Coelho, Felipe Tadeu, Leandro Naiss, Lucas Maia, Raquel Gattermeier, Fernanda Salla, Josemara Macedo, Thaiane Chuvas, Vicky Maila e Thiago Alves.

Fabrizio Gorziza (as Frank) and Vinicius Conrad (as Stalker)

photo by Felipe Quintin

Com muitas referências ao filme original e aos anos 90 nos figurinos e no visagismo, o musical conta a história de Rachel Marron, uma cantora e atriz muito famosa, que recebe algumas cartas com ameaças de um misterioso stalker. Para protegê-la, o empresário dela contrata Frank Framer, ex-agente do Serviço Secreto que falhou ao proteger o presidente americano em um atentado.

Diante das ameaças e do perigo, Frank e Rachel se apaixonam, mas, quanto mais eles se envolvem, mais o guarda-costas percebe que viver esse amor pode deixar a vida da cantora ainda mais vulnerável.

Embora tenha virado filme nos anos 90, a história trata de alguns temas bastante relevantes para o tempo presente, revela o diretor Ricardo Marques. "A trama fala de temas importantes como o stalker e o assédio vividos por Rachel; o sentimento de solidão experimentado pela protagonista mesmo diante da fama; e o fato de que o amor pode estar ao nosso lado", comenta.

O musical ainda promete encantar pessoas de todas as idades ao trazer em sua trilha sonora as canções de Whitney Houston, como o hino 'I Will Always Love You', além de 'Run to You' e 'I Have Nothing', que concorreram ao Oscar na categoria de melhor canção original.

Leilah Moreno as Rachel Marron

photo by Felipe Quintin

"O teatro musical faz com que tenhamos que traduzir músicas para o português para poder contar a história, mas, aqui optamos por fazer algo diferente, para que o público possa curtir e cantar junto todas essas canções maravilhosas de Whitney em inglês. Então, vamos ter apenas algumas músicas traduzidas, só aquelas que realmente contam a história, mas os grandes números serão em inglês", revela o diretor.

Já a cenografia aposta em algo mais abstrato do que realista. "Vamos brincar com formas e algumas simbologias para representar ambientes como a casa da Rachel. E, para os shows dela, a ideia é que tenhamos um grande espetáculo de luz, figurino, coreografia. Estou pensando também em expandir o palco para dentro da plateia com uma passarela, para que ela consiga interagir com as pessoas como se fosse um show mesmo", acrescenta Marques.

O Guarda Costas - O musical é apresentado pela 4Act Entretenimento, produtora conhecida por produções como Grease, o Musical, Ghost - o musical, A Era do Rock e Castelo Rá-Tim-Bum - o musical.

FICHA TÉCNICA

Fabrizio Gorziza as Frank Farmer

photo by Felipe Quintin

Equipe Criativa

Diretor: Ricardo Marques

Diretor Associado: Igor Pushinov

Diretor Musical: Paulo Nogueira

Coreografo: Tutu Morasi

Cenário: Rogerio Falcão

Visagista: Antonio Vanfil

Figurino: Bruno Oliveira

Desenho de Som: Marcelo Claret

Desenho de Luz: Rogério Cândido

Desenho de Associado: Marcel Rodrigues

Assistente de Coreografia/Coreógrafa Residente: Victoria Ariante

Assistente de direção Musical: Roniel de Souza

Versão Brasileira: Sofia Bragança Peres, Silvano Vieira e Ricardo Marques

Produtor de Objetos: Clau Carmo



Equipe de Stage

Production Stage Manager (PSM): Tatah Cerquinho

Stage Manager: Vivian Rodrigues

Stage Manager: Renatinho

Equipe de Produção

Gerente de Produção: Bia Izar

Produtor: Clayton Epfani

Assistente de Produção: Luis Felipe Gimenes

Produtora Administrativa: Juliana Lorensseto



Equipe de Comunicação

Produtora de Conteúdo: Marilia Di Dio

Assessoria de Imprensa: Pombo Correio

Agência de Comunicação: AR Propaganda

Elenco

Rachel: Leilah Moreno

Frank: Fabrizio Gorziza

Nicki: Talita Cipriano

Fletcher: Davi Martins

Fletcher: Pedro Galvão

Bill: Marcelo Goes

Stalker: Vinicius Conrad

Tony: Nalin Junior

Sy Spector: Victor Barreto

Ray Court: Alvaro Real

Back'n Vocal: Daiana Ribeiro

Ensemble: Mari Saraiva

Ensemble: Danilo Coelho

Ensemble: Felipe Tadeu

Ensemble: Leandro Naiss

Ensemble: Lucas Maia

Ensemble: Raquel Gattermeier

Ensemble: Fernanda Salla

Ensemble: Josemara Macedo

Ensemble: Thaiane Chuvas

Swing: Vicky Maila

Swing: Thiago Alves

Orquestra

Maestro / Pianista 1: Paulo Nogueira

Pianista 2: André Repizo

Segundo Regente / Pianista 3: Roniel de Souza

Reed: Chiquinho de Almeida

Trompetista: Bruno Belasco

Baterista: Douglas Andrade

Percussão: Wagner Gusmão

Baixista: Mauro Domenech

Guitarrista 1: Thiago Lima

Guitarrista 2: Lucas Fragiacomo

Pianista (ensaio): Roniel de Souza e André Luz Coletti

PRODUÇÃO 4ACT PERFORMING ARTS

SERVIÇO

O Guarda-Costas - o musical

Temporada a partir de 16 de março de 2023

Local: Teatro Claro SP - Shopping Vila Olímpia - R. Olimpíadas, 360 - Vila Olímpia, São Paulo - SP, 04551-000

Capacidade: 799 pessoas

http://teatroclarosp.com.br/

Classificação: 12 anos

Duração: 125 minutos



Acessibilidade

Ar-condicionado

Sessões

Quintas e sextas às 21h

Sábados às 17h30 e 21h30

Domingos às 19h

Ingressos

de R$ 50,00 a R$ 200,00

Obs.: Confira legislação vigente para meia-entrada

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS:

https://cloud.broadwayworld.com/rec/ticketclick.cfm?fromlink=2230772®id=150&articlelink=https%3A%2F%2Fbileto.sympla.com.br%2Fevent%2F79308%2Fd%2F173128?utm_source=BWW2022&utm_medium=referral&utm_campaign=article&utm_content=bottombuybutton1 - com taxa de serviço

Bilheteria física - sem taxa de serviço

Teatro Claro (Shopping Vila Olímpia)

De 2ª a sábado, das 10h às 22h

Domingos e feriados das 12h às 20h

Telefone: (11) 3448-5061