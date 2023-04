Mozart's O RAPTO DO SERRALHO (Die Entführung aus dem Serail) Opens at Theatro Sao Pedro

In April, Theatro São Pedro opens the opera The Abduction from the Seraglio, by the Austrian composer Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). The performances take place on the 14th, 16th, 19th, 21st, 23rd, 26th, 28th and 30th of April.

With a libretto by Gottlob Stephanie, based on the work Belmont und Constanze, by Christoph Friedrich Bretzner, the opera premiered on July 16, 1782, at the Burgtheater, in Vienna, under the composer's own conducting, achieving enormous success at the time. It is a singspiel, a typically Germanic opera that mixes spoken dialogues and arias.

The plot of The Abduction from the Seraglio, set in Turkey, contemplated the prevailing fashion for oriental themes. In the plot Konstanze, a Spanish noblewoman, her English servant Blonde and Pedrillo (Blonde's fiancé and Belmonte's servant), are kidnapped by Turkish pirates. Selim Pasha buys them for his harem. Hence the title: seraglio, which is the name given to the palace of the Ottoman emperors and princes or, more specifically, to the space in the palace intended for the wives of these leaders (the harem). The opera then begins with Belmonte arriving at the harem to kidnap his beloved and her servants. The Abduction from the Seraglio is the first of the five great Mozartian operas and inaugurates the composer's Viennese period.

The recital on April 28, Friday, will be broadcast for free on the YouTube channel of Theatro São Pedro.

Set design by Nicholás Boni

Jean William (as Pedrilho), Raquel Paulin (as Blonde)

and Ludmilla Bauerfeldt (as Konstanze)

photo by Heloísa Bortz

Jean William (as Pedrilho), Daniel Umbelino (as Belmonte),

Ana Carolina Coutinho (as Blonde)

and Ludmilla Bauerfeldt (as Konstanze)

photo by Heloísa Bortz

A montagem inédita do Theatro São Pedro tem direção musical de Cláudio Cruz e direção cênica de Jorge Takla. A Santa Marcelina Cultura convidou também a dupla para dirigir, em 2018, a montagem de Sonho de uma Noite de Verão, de Benjamin Britten, que foi eleita a melhor produção operística do Brasil pela Revista CONCERTO, e a melhor de São Paulo pelo júri técnico do Guia Folha, do jornal Folha de S. Paulo. Na encenação do Theatro São Pedro, a ação se passa nos dias de hoje, em Paris, em um grande hotel de luxo que pertence a um grande empresário turco.

O espetáculo conta ainda com direção cênica e direção de palco de Ronaldo Zero, cenário de Nicolás Boni, iluminação de Ney Bonfante e figurino de Fábio Namatame. No elenco Ludmila Bauerfeldt (Konstanze), Daniel Umbelino (Belmonte), Ana Carolina Coutinho e Raquel Paulin (Blonde), Jean William (Pedrilho), Luís Otavio Faria (Osmin) e Fred Silveira (Paxá Salim).

Ludmilla Bauerfeldt (as Konstanze) and Daniel Umbelino (as Belmonte)

Crédito Heloísa Bortz

BILHETERIA

Os ingressos custam de R$ 100 (inteira) a R$ 30 (meia) e podem ser adquiridos por meio do site Click Here

TRANSMISSÃO AO VIVO

Para democratizar o acesso, no dia 28 de abril, sexta-feira, às 20h, a récita será transmitida ao vivo gratuitamente pelo canal de YouTube do Theatro São Pedro https://www.youtube.com/@TheatroSaoPedroTSP



TEMPORADA LÍRICA | ORQUESTRA DO THEATRO SÃO PEDRO

O RAPTO DO SERRALHO

De Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Libreto de Gottlieb Stephanie (baseado na obra Belmont und Constanze de Christoph Friedrich Bretzner)



ORQUESTRA DO THEATRO SÃO PEDRO

Cláudio Cruz, direção musical

Jorge Takla, direção cênica

Ronaldo Zero, direção cênica e direção de palco

Nicolás Boni, cenografia

Ney Bonfante, iluminação

Fábio Namatame, figurino

Tiça Camargo, visagismo



ELENCO

Ludmilla Bauerfeldt, Konstanze

Daniel Umbelino, Belmonte

Ana Carolina Coutinho, Blonde (dias 14, 21, 26 e 30/04)

Raquel Paulin, Blonde (dias 16, 19, 23 e 28/04)

Jean William, Pedrilho

Luiz-Ottavio Faria, Osmin

Fred Silveira, Paxá Salim

Récitas: 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 e 30 de abril - quartas e sextas às 20h, domingos às 17h

Ensaio Aberto: 12 de abril,20h (gratuito)

Ingressos: Plateia: R$ 100/ R$ 50 (meia)

1º Balcão: R$ 80/ R$ 40 (meia)

2º Balcão: R$ 60 / R$ 30 (meia)

Classificação indicativa: 14 anos

Duração: 2h45 (intervalo de 20 minutos)